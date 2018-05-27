再會啦！新竹棒球場暫別會

2018年05月27日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

1976年落成的新竹市立棒球場因建物老舊，市府爭取8億經費在原址拆除重建，為替老球場送別，市府26日晚間於球場舉辦「再會啦！市立棒球場」暫別活動，邀請中華職棒退役球員張泰山等分享在此奮戰的回憶，另還有熱力四射的演唱會，送別會感性又熱鬧。

市府教育處表示，市立棒球場配合前瞻基礎建設計畫，向行政院申請的8.76億元整建經費獲核准，預定在6月拆除重建，這座42年的老球場承載許多球員、球迷的回憶，市府舉辦暫別會，希望曾在此一同吶喊、熱愛棒球的朋友們再共聚一堂，見證球場重獲新生。

這場再會啦送別會，從昨天下午4點開始，先進行一系列的棒球小學堂、闖關體驗與兒童劇團表演，讓大小朋友在充滿回憶的球場內，一起話說當年的棒球場故事，之後接續登場的熱力樂團─麋先生、Boxing及Trash樂團熱情演唱，嗨翻全場球迷。

在老職棒明星座談會中，張泰山表示，新竹市立棒球場對很多職業選手都有很特別的回憶，特別的風、特殊的建築，都讓人印象深刻，希望新整建的球場，有重生的未來。黃煚隆、劉義傳與鄭達鴻則對於新竹棒球場場內的內野燈柱、與外野全壘打牆僅一牆之隔的民宅大樓，印象深刻，認為這就是新竹球場最大的特色。

市長林智堅也感性表示，這晚號召所有愛棒球的朋友一起走進球場，在外野草皮區坐著野餐、聽歌，用最親近新竹棒球場的方式說「再見」，要感謝這個球場過去42年來所帶來的每場賽事，帶給大家無數歡笑聲、加油聲、汗水與淚水。

(中國時報)