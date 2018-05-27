誰是魯班傳人 新秀比手巧

2018年05月27日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市第3屆巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀實作競賽26日登場，包括木作、泥作、木雕、造園景觀、花藝、裝潢木工等多項職類，近500人報名比賽。台中市長林佳龍看到裁縫類選手，分享自己是「裁縫師之子」，也讓他思及與父親一起縫製西裝的回憶。

台中市勞工局與客委會26、27日在台灣大道市政大樓舉辦第3屆魯班公獎職場達人、職場新秀選拔競賽，市府自2016年起舉辦這項活動，受到各職類勞工、青年學子及業界的廣大迴響。

林佳龍表示，今年競賽吸引不少技職學生報名，共分11項職類，市府並聘請各職類專家擔任評審，進行公平、公正評比，盼透過巧聖仙師活動傳承工匠技藝，推廣技職教育及創客教育，鼓勵年輕人從做中摸索，將各種技藝推陳出新，發揚傳統技藝文化。

「父親是裁縫師，寒暑假我都會幫忙家裡縫製西裝！」林佳龍說，他雖然不是專業師傅，但知道褲管縫製比較簡單，裝鈕扣就比較難。選手擁有一技之長，有實力又爭氣，看到裁縫類選手的好功夫，意外透露自己也有學到縫製西裝的技藝。

勞工局長黃荷婷指出，今年分為達人組及新秀組，2組職類均包括木作、泥作、木雕、漆工藝、營建、漆作裝潢、融入花博元素的造園景觀、花藝、裝潢木工、服裝創作及櫥窗設計等11項，報名近500人，經初選後，約有360名選手到場競賽。

(中國時報)