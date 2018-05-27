地景藝術 回．嘉 霍夫曼抵台作客

《黃色小鴨》作者霍夫曼（中）26日與阮劇團成員一起在作品《泡泡樹蛙》前合影留念。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

預算金額1800萬元，以「回．嘉」為主題的嘉義縣地景藝術創作展歷經2年期程，12件藝術作品已完成並落腳在縣治特區等地點，26日發表會上，縣府特別邀請《黃色小鴨》作者霍夫曼出席，向鄉親展示他的裝置藝術作品《泡泡樹蛙》，同時也向各界宣告，嘉義縣已揮別沙漠，走向文化綠洲。

嘉縣文化觀光局分別在2015和2016年編列「嘉義縣國際地景藝術」預算，12件藝術作品永久裝置在縣府前廣場、朴子三路與168轉角綠地、東勢公園及嘉縣表演藝術中心，昨發表記者會上，包括霍夫曼等多名國內外藝術家都應邀出席，文觀局也特別結合客家文化，邀藝術家與張花冠一起「擂茶」，展現藝文活躍的一面。

張花冠說，嘉義縣有很好的地理環境，這幾年縣府團隊善用這些渾然天成的巧實力與軟實力，讓地方文化與藝術創作跨域結合，展現出在地環境美學與空間文化特色，更有別於一般美術館都在室內，「我把美術館帶到室外來」，民眾可以藉著欣賞藝術品，對嘉縣有更深的情感和了解，「希望新的縣長也能這樣做」。

霍夫曼看著自己的作品顯得有些興奮，不停拍照和來回檢視，表示雖然《泡泡樹蛙》歷時有點久，但能夠在台灣留下作品「還是很開心」，面對張花冠力邀再為嘉縣創作第2件作品，霍夫曼也善意回應。

文觀局長許有仁說，這次參與創作的12位藝術家分別來自荷蘭、匈牙利、日本、大陸、台灣等地區，每個作品都非常有特色，甚至結合山、海、平原地理特色及人文特質，民眾可就近前往欣賞。

(中國時報)

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