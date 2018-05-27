新北論壇 為高齡社會找對策

26日舉辦「2018新北經驗論壇」邀請產官學討論研商對策。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

台灣65歲以上老年人口占總人口比率今年3月達到14.05％，正式邁入「高齡社會」，且距離「超高齡社會」僅剩8年時間，新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會為探討高齡、長照等議題，26日舉辦「2018新北經驗論壇」邀請產官學討論研商對策。

論壇分兩大主題，上午登場為民意匯流討論，提出打造健康高齡城市模式的經驗分享。下午則為專家論壇，由余紀忠文教基金會董事長余範英、新北市副市長葉惠青主持，邀請台北市副市長鄧家基、台東縣副縣長陳金虎、前行政院政務委員馮燕、新北衛生局長林奇宏與陽明大學教授李玉春齊聚，探討中央與地方所面臨高齡問題。

余範英說，透過論壇探討不同縣市所面臨的問題，尋求整合的方法，公共政策應該是理性討論、發揮專業精神，國家才能永續治理，中央與地方合作，儘管政黨輪替，以前政策與現在仍有銜接必要。

葉惠青提出，新北市面對高齡社會的困境及對策，包括翻轉失能問題的「新北動健康」、解決老人孤獨的「青銀共居」與「老人共餐」、支持失智家庭的「新北失智共照網」、降低失能依賴長照的「黃金自立給付包」與「腦中風區域照護網」等。

鄧家基亦提出台北市作法表示，全市長照需求失能人口95％分布於社區中，高於全國平均89％，北市醫療資源充足是其特色，但每當要設置長照設施時，會遇到當地居民反抗。

陳金虎則以台東縣實際案例分析，他認為中央制定政策時，只規範一體適用的辦法，卻常忽略城鄉間的差距，導致地方執行困難重重，台東縣所擁有的資源根本無法與雙北市相比。

(中國時報)

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