北宜車禍7死 較去年多1倍

2018年05月27日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市石碇區北宜公路23公里處26日再度發生一起死亡車禍，19歲黃姓準大學生疑似騎車自摔，連人帶車滑向對向車道，慘死於大貨車輪下，據新店警分局統計，今年1月至5月北宜公路車禍已有7件死亡車禍，比起去年同期4死「倍增」，讓人再度見識到九彎十八拐的恐怖之處。

警方調查，黃姓男子26日上午7時許，騎機車行經石碇區北宜公路23公里、往坪林方向，疑因過彎不慎自摔，黃男連人帶車滑行至對向車道，與43歲梁姓男子駕駛的大貨車對撞，黃男身體遭大貨車右後輪輾壓、頭部卡在輪下，警消將黃男救出時已無生命跡象、並未送醫。

梁男酒測值為零，大貨車上滿載米要從台東載往桃園，貨車有超載情況，梁男曾因酒駕案件，駕照遭註銷，為無照駕駛，詳細車禍原因待釐清。目擊者向警方表示，看到黃男疑似自摔後，連人帶車滑行至對向車道。

據悉，黃男今年剛考上大學，為家中獨子。黃男的友人向警方表示，相約上山跑車、吃早餐，到早餐店後等近半小時都未發現黃男，看臉書訊息後才驚覺黃男出車禍。黃母現場哭喊：「早上還好好的說要出門散心，怎會這樣。」

據新店警分局統計，去年一整年北宜公路車禍事件共9死，今年1月至5月北宜公路車禍已7死，比起去年同期4死，成長近1倍。

(中國時報)