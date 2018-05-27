資助貧童27年 牙醫師充滿感謝

牙醫師陳亮光（左）與退休老師鍾淑珍（右）資助兒童都已經超過20年。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台灣世界展望會台南地區超過30位資助人，26日齊聚一堂分享成為愛心資助人的過程，以及與資助兒童互動的感動。其中，資助兒童長達27年的牙醫師陳亮光，感謝這些曾接受他幫助的兒童，並強調，為了讓孩子可以健康、平安長大，他也「充滿工作的動力」。

多次參與義診志工服務的牙醫師陳亮光，昨天帶著厚厚的資助兒童資料、照片、信件前來參加分享會。由於資助年資非常久，資助過程更因兒童長大、家庭經濟改善等因素，更換過好幾位兒童；但陳亮光對每一位兒童的資料都仍如數家珍，也十分珍惜與兒童互動的時光。

陳亮光早期曾隨著世展會的服務足跡，帶領其他醫師朋友一起在濱海地區及山區部落進行義診服務，因此加入「資助兒童計畫」。最令他印象深刻的是第一次收到兒童寄的聖誕卡，他表示，「明明就不認識，可以說是一個完全陌生的孩子，卻因為我每個月700元的捐款，開始有了連結」。

陳亮光說，「雖然孩子一直向我表達感謝，但其實我也很感謝他，讓我們家像是真的擁有一個孩子一樣，為了讓他可以健康、平安長大而充滿工作的動力」。

另名資助人鍾淑珍是退休老師，因高齡才生下兒子，希望讓唯一的兒子有個伴，因此透過「資助兒童計畫」資助一位國外兒童，迄今已有20年。

鍾淑珍說，在兒子成長過程中，她不斷與兒子分享著國外寄來的信件及卡片；她認為，資助兒童計畫的價值在於教育，不僅讓受幫助的兒童可以透過穩定就學而翻轉貧窮，她的兒子更因此建立正確的價值觀，「我也很高興我們一家人可以透過資助一個孩子，讓我的家庭以及受助孩子的家庭都有幸福和快樂！」

(中國時報)

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