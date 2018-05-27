打臉崩盤 枋山愛文芒果節登場

2018屏東枋山愛文芒果節26日隆重登場，枋山鄉長洪啟能（左三）、枋山農會總幹事陳德慶（右三）盼大家一起幫果農打氣。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

日前因有北部批發商宣稱屏東愛文芒果提前盛產、導致價崩，引發果農一片撻伐，不滿情緒至最高點，士氣也大受打擊。枋山鄉長洪啟能與枋山農會總幹事陳德慶26日藉芒果節登場，大力替農民發聲，強調目前收成約7成，不僅價格平穩，頂級品牌1公斤可達300元。

一年一度的枋山愛文芒果節26日隆重登場，洪啟能一拿起麥克風即誇獎枋山芒果有多好吃。他說，枋山的芒果是靠海邊海風吹上來的鹽分、以及受落山風照顧出來的，所以吃起來特別香甜、特別Q，此外，枋山芒果還有外銷到日本、韓國、大陸及世界各國，每年價格都相當穩定，是世界第一名的芒果。

陳德慶則說，今年芒果收成約7成，較去年多出4成，應該會收到7月，目前整體而言算穩定，4月中首批送到台北的拍賣價每公斤達560元，現在的頂級品牌也有300元，另中級介於100至150元，次級品則60至80元，相較往年起伏並不大，所以並沒有先前的崩盤之說。

枋山芒果節活動現場，除有好康市集展售當地芒果、吉園圃及有產銷履歷和CAS的優良農特產品外，還整合枋山地區的優質農特展品及蔬果，訴求產地直達，強調在地新鮮蔬果品質控管。

洪啟能強調，今年重點有優質芒果評鑑，農民報名提供自家栽種的芒果，透過專業評鑑委員評分選出前3名及佳作，藉此肯定農民的種植品質。

(中國時報)

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