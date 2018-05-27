誠品進駐花蓮 學童協力設計

2018年05月27日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

知名連鎖書店誠品26日正式進駐花蓮，也是繼台東、宜蘭之後，東台灣第3間據點。近300坪店面以「回到花蓮」為設計概念，塑造出看得到山、海、雲景色的書店，還邀請「五味屋」學童一起布置。

誠品生活花蓮遠百店昨天正式開幕，結合文創、咖啡店、書籍，以花蓮海洋、山林、縱谷、聚落為主題，還邀集創作主題相對應的在地藝術家展出作品。其中，包括全台唯一的噶瑪蘭香蕉絲傳統工藝作品，以及蔡英文總統參訪花蓮購買的「小英帽」。

另外，店裡高高低低的「雲燈」，則是在地藝術家黃筱蒨帶領五味屋學童一起製作，經過敷紙、塗料、塑形、過橋等步驟，純手工歷經16天打造，利用高低錯落懸掛呈現雲朵意象。

誠品副總經理林婉如說，店內收集超過50名作家撰寫與花蓮相關的文學作品。透過市調得知花蓮外文書籍缺乏，因此也特地增加2000多本外文書供民眾選擇。

縣長傅崐萁在董事長吳旻潔陪同下逛書店，掏錢買了4本書籍，包括誠品創辦人吳清友及3名花蓮文學家的作品。誠品花蓮店26日正式開幕，24、25日試營運期間就達到700多人加入會員、營業額近百萬的成績。

「延續吳創辦人的務實及浪漫！」吳旻潔說，花蓮店的產生很特別，是在創辦人逝世後，第一個決定要開的店面，當時同事很誠實地告訴她「也許會賠錢，但我們應該要來花蓮。」

(中國時報)