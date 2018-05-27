桃園囝仔 全中運為家鄉爭光

2018年05月27日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園壽山高中林聖倫和桃園高中張克翔，都因去年才破全中運大會紀錄，一度求好心切陷入瓶頸，在教練鼓勵和自己努力下，今年再獲佳績，林聖倫連續2年「舉破」自己保持的大會紀錄、4連霸，張克翔捨棄建中延攬，留在桃園為家鄉打拚，果真以高一身分力克學長們勇奪2金。

桃園市今年在全中運共獲46金53銀70銅、名列全國第4名、總牌數169面，教育局26日宴請得獎選手，市長鄭文燦也親頒總計2734.4萬元獎勵金鼓勵教練、選手及學校。

在自由和蝶式奪金的張克翔，小二開始學游泳，因愛玩水練出興趣，國中礙於沒有游泳隊、成為輕艇選手，國一和國二2度拿下全國第一，但疲於兼顧兩者，幾經掙扎捨棄輕艇、持續在外自找教練精進泳技，去年一鳴驚人、拿下3金，其中50公尺蝶式還破大會紀錄，為「游泳沙漠」的桃園開創耀眼佳績。

在全中運「制霸」拿下3面金牌，也讓高中第一學府建中敞開大門歡迎，身邊的人都鼓勵他北上，「不想人才外流啊！」張克翔看著頂尖選手都外移，加上考量台北物價貴、大家都強，教練恐無法全面兼顧，決定留在家鄉打拚，且不再當「伸手牌」，生活費全靠培訓金自理，持續努力下今年以高一身分在全國好手中脫穎而出再獲2金，張克翔笑說自己不碰水就會全身痠痛，希望逐步往青奧、亞運努力，力拚當台灣的菲爾普斯。

林聖倫原是鉛球選手，國中接觸舉重前根本沒看過這項運動，笑稱自己是小胖弟的他沒自信、不敢講話，還曾因不會綁鞋帶在運動場上發楞半小時，但在舉重中練出興趣、找到自信，幽默風趣，連國手級教練陳佳伶都笑說他出國比賽是「全代表隊最受歡迎選手」，國三開始打遍台灣無敵手，今年不但奪金、完成4連霸紀錄，更連續2年「舉破」自己保持的大會紀錄，已考上國體大的他，希望明年在全大運再創佳績，放眼亞運。

(中國時報)