刺傷護理師 陸籍新住民收押

2018年05月27日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

台中榮總嘉義分院護理之家蔡姓護理師25日晚間無端遭王姓陸籍新住民持水果刀連刺6刀，傷重住進加護病房，事後王姓婦人對行凶過程和動機卻以「忘記了」一語帶過，甚至說「我有跟她道歉了」，說詞籠統，6日檢方以有逃亡及勾串湮滅罪證之虞，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，蔡姓護理師25日晚上7點多在治療室備藥時，遭92歲高姓住民的太太王姓女子持水果刀連刺6刀，據其他住民家屬轉述，案發當時曾聽到爭吵和尖叫聲，醫護人員前往關心時，蔡姓護理師已倒在血泊中，王嫌手拿著刀呆立在旁，後由保全制伏。

王婦事後雖坦承殺人，對案情和動機卻一律聲稱「忘記了」，僅簡短以抱怨口吻跟警方訴苦「照顧很久了！很煩」，面對記者詢問原本不發一語，最後才含糊說了一句「我有跟她說對不起」。

警方表示，55歲王嫌嫁來台灣16、17年，丈夫是榮民，約5、6年前反覆住院，王女目前無業專心照顧丈夫，曾在嘉榮看過精神科，但隔了3、4年未回診，案發當天下午曾到醫院門診，不過未領有身心障礙手冊。

因蔡姓護理師僅任職1年，前天是臨時到護理之家幫忙，和嫌犯第一次接觸，警方推測婦人可能長期照顧先生身心俱疲，加上精神狀況時好時壞才會動刀殺人，依殺人未遂罪嫌移送，嘉義地方法院以婦人犯下最輕本刑10年以上重罪，且依其精神狀態，雖取得本國國籍，但大陸仍有親人，有相當理由可能逃亡，故有羈押必要，但未禁見。

嘉義市長涂醒哲昨前往探視蔡姓護理師，嚴厲譴責醫療暴力，並要求相關單位務必確保醫護人員人身平安。嘉市衛生局也籲請民眾給予第一線醫護人員安全的工作環境，一同維護醫療零暴力。

(中國時報)