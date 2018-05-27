失業女吞藥燒炭 險燒掉大樓

高雄巿新興區中正四路大樓26日凌晨2時許發生火災，7樓林姓女住戶燒炭不成引發火警。（曹明正翻攝）

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中國時報
／高雄報導

新興區中正四路某棟14層大樓26日凌晨2時許火警，7樓23歲林姓女住戶因失業，打電話跟友人哭訴後想不開、吃安眠藥，還因燒炭輕生不成引發火災，造成同棟住戶3人輕微嗆傷，闖禍的林女已依公共危險罪送辦。

警方調查，林女因為無業又被朋友酸，打電話給莊姓男性友人訴苦，結果心情沒好轉，反而還想不開，吞了10顆安眠藥，再以蠟燭點燃木炭尋短。

莊男直覺不對勁，趕到林女住處，但打電話、拍門及按門鈴都沒人回應，還竄出濃煙，後來是火燒到沙發，林女因房間高溫熱醒，打開門後與莊男一起逃出，大樓住戶則聽見火警警報聲，睡夢中驚醒摸黑逃下樓。

消防隊出動30車82人救火，疏散26人。但住戶仍有45歲楊男、38歲李女與23歲楊女因輕微嗆傷送醫，林女在警訊時表示很後悔，訊後依公共危險罪送辦。

畢業於陽明大學醫學放射系的新興警分局偵查隊偵查員吳旭恒指出，一氧化碳與血紅素的結合能力比氧氣強，曝露在高濃度的一氧化碳環境裡，身體很容易缺氧，導致昏迷，如太嚴重，即使以高壓氧治療，也不見得完全恢復。

警方提醒，有人以為燒炭輕生較沒痛苦，但燒炭尋短不成，後遺症很多，過去曾發生一氧化碳中毒，出現延遲性神經病變，有人記憶力變差、大小便失禁，重則癱瘓、成為植物人。呼籲對想不開的人應該多傾聽、陪伴。

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(中國時報)

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