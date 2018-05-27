春浪回來了 墾丁嗨翻天

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中國時報
／屏東報導

春浪音樂節出走2年後，26日重回原生地墾丁，主辦單位邀請8組樂壇重量級巨星青峰、吳建豪、陳珊妮等，及新興樂團搖滾大嬸、鄭興，現場3千多歌迷與偶像一路從下午唱到凌晨，嗨翻恆春半島，也為低迷的恆春觀光帶來生氣。

每年4月上旬是墾丁音樂季舉辦的熱門時段，春浪音樂節也在出走2年後回歸，並選在墾丁音樂節以外的時段舉辦，盼藉此分流客群，也為恆春半島帶來不一樣的商機，此外，演出地點也首次在墾丁麥當勞旁的遊憩區用地進行，近千坪土地可容納4千位樂迷。

「這是小而美的演唱會！」主辦單位負責人沈光遠說，今年的春浪音樂節主打小而美，雖然場地不似往前一樣可容納萬人，但因定位關係所以也沒有虧損問題，票約賣出8成，約有3千多人，很開心回到原生地，不排除以後繼續辦下去。

春浪音樂節在下午3時30分許正式開始，當時雖豔陽高照，但歌迷很熱情，一見到偶像出場就不斷尖叫、吶喊，完全忽視頭頂太陽的威嚇，眼裡就只有偶像。入夜後，氣氛更嗨，入場的歌迷越來越多，尖叫聲更是四起不斷。

新興團體搖滾大嬸率先出場、鄭興緊接在後，傍晚時，重量級巨星葛仲珊、陳珊妮、頑童MJ116、MCHotDog熱狗、吳建豪、吳青峰接續登場，有歌迷是在地人，他說，「能在恆春看見偶像真好」！

(中國時報)

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