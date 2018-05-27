不獨就反獨 海闊天空

2018年05月27日 04:10 中國時報 主筆室

理性的人都知道，台獨不可行，陳水扁8年執政已清楚證明這點，但獨派心不死，民進黨重返執政後，台獨再度活躍起來，而且不斷向蔡英文總統施加壓力，希望民進黨政府向獨派靠攏。隨著蔡總統民意支持度降低，年底期中選舉又逐漸接近，蔡總統的獨派壓力更沉重。

兩年來，從蔡英文總統與川普總統通電話後，獨派就精心為美台關係繪製了一幅美麗的圖像，從美台軍事合作、國會通過友台法案、軍艦泊台、海軍陸戰隊駐AIT，彷彿台美重新建交、共同防禦條約再度復活、美國承認台灣是一個國家。這個情節，彷彿伊索寓言裡的賣牛奶的女孩，擠完牛奶後到市場販售，沿途想像牛奶賣完就可以買漂亮衣服、買豪宅，甚至想像有人想追求時，應該故作矜持搖頭拒絕，這一搖頭，就把頭上的牛奶罐摔翻，所有美夢隨之幻滅。

台獨就像賣牛奶女孩的白日夢，希望越高，破滅之後跌得越重。AIT現任處長梅健華日前公開澄清，「一中政策不會有任何改變，AIT維安政策也不會有任何改變」，重重打了台獨一巴掌，美軍陸戰隊不會駐台，AIT不是大使館，台美沒有正式關係，美方依然遵守美國定義的「一中政策」，賣牛奶女孩被打回原形。

其實，如果不是獨派刻意操作使館化話題，甚至放出「考慮恢復憲兵駐守雙橡園」風聲，陸戰隊進駐AIT根本不是個議題。小學生都懂的基本邏輯，「使館有陸戰隊」並不代表「有陸戰隊就是使館」，不論AIT的規格如何跟美國其他大使館一致，只要美方不認同，它就不是使館。幻想台獨的人卻故意忽略邏輯的謬誤，散播美台關係官方化的假象。

其實，陸戰隊是否進駐AIT，與其說是台美關係的指標，不如說是兩岸關係的指標，用來觀察陸方是否願意睜隻眼閉隻眼。就像2008年4月19日國民黨剛勝選，AIT刊登廣告徵求「陸戰隊」衛兵營舍的包商，當時北京並無太大反應，這應是對當時馬英九的善意。但兩岸平穩的氛圍現在已不存在，民進黨與對岸處在冷對抗階段，陸方不可能容許任何有「象徵聯想」的舉動，美方也不會願意為此付出太大代價。

陸戰隊進駐AIT，不過是一個注定破滅的「台獨泡沫」，就像2001年所謂的「中國即將崩潰」論，又像最近的「中美貿易戰台灣得利」。每當有風吹草動，台獨就喜孜孜自我催眠，但在民進黨完全執政後，這些漏洞百出的願景，就越來越說不下去。

就這樣，台獨漸漸成為成語「濫竽充數」中那個蹩腳的吹竽者，混在群眾裡面演奏或許可以過關，但是一到獨奏，必然穿幫。沒有權力時，台獨只是言論市場的一部分；現在民進黨上台，所有台灣人都在看民進黨的「獨奏」表現了。難怪從陳水扁開始，獨派的權力焦慮與日俱增，國民黨執政，台獨可以說「是因為沒有拿到權力無法台獨」，陳水扁自己執政，也能說「是因為朝小野大才無法台獨」，現在民進黨完全執政，如果依然不能實現台獨，又如何自圓其說？難怪獨派對待蔡英文及民進黨政府，幾乎不再是同志，而是敵人關係。

蔡英文政府堅持中華民國憲政體制，其實是「不台獨」的同義詞，蔡總統追求的是台灣的主體性，政權合法化的基礎是民主原則及普遍民意，這是獨派對蔡英文心存疑慮，不斷施壓的原因。

但另一方面，大陸對蔡英文及民進黨政府的解讀卻大不同，認定民進黨政府對內推動文化去中國，企圖實現「緩獨」；對外又配合美日戰略「牽制」大陸，企圖圍堵中國，因而在外交與軍事上對民進黨政府實施「極限壓力」。面對大陸的壓力，蔡總統絕對不能賭氣，要高度理性應對。

台灣沒有與大陸對抗的本錢，兩岸關係僵持，拖愈久對台灣愈不利，「賭氣」報復只會傷害自己。於今之計，蔡總統應勇於與獨派劃清界線，把「不台獨」的消極表述改為「反台獨」的積極表述，兩岸關係當雨過天青。

(中國時報)