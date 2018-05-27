不成熟的政府

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中國時報
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蔡英文總統宣布，捐款100萬美元給世界衛生組織（WHO），協助防治伊波拉病毒肆虐。這符合國際人道關懷，沒有國人會反對。

問題在捐款的時機和宣布方式，顯出政府處理事務手法的粗糙和無腦思考。所謂「瓜田不納履，李下不整冠」，選擇在世界衛生大會（WHA）與會遭拒的時點，台灣「突然」關心起已經存在多年的伊波拉疫情，真能避免外人對台灣企圖以金錢換取參會的質疑？

再者，100萬美元的國際捐款，金額並不算大，由衛福部長或外交部長宣布即可，為什麼是由蔡總統親自出面呢？符合世界規格和政府體制嗎？

過去2個月，台灣接連遭遇多明尼加和布吉納法索的主動斷交，總統親率府院國安大員，排排站召開國際記者會，表達憤怒，但這樣「舉輕若重」的處置，不禁讓人擔心：如果再斷交個3、5國，總統府到時要排出什麼陣勢來表達「爆怒」呢？

面對原邦交國無情的斷交，最糟糕的作法，莫過於取消兩國在台留學生補助。如果外交關係是外國來台就讀學生補助的必要條件，那政府豈不是自打嘴巴，向世人宣告：台灣的外交承認都是建立在金錢補貼基礎之上？

今年以來，接二連三的外交挫折、兩岸爭議、台大校長當選人不任命的行政處理手法，讓國人益發感受到：蔡英文個人的無謂固執，和政府首長遇事處置的粗糙，令識者嘆息。

(中國時報)

不獨就反獨 海闊天空 企業要勇敢表態

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