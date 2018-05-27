2018年05月27日 04:10 中國時報 楊艾俐

最近看《哈佛商業評論》有一篇文章〈企業避不開政治，也不該避開〉，深得我心，這十多年來，我在訪問企業的過程中，傾綠還是傾藍，都看得出他們煞費心思，擔心動輒得咎。

企業與政治密切相連，尤其在台灣這種半法治、半民主、社會分裂和價值觀多元化的國家裡，企業是否要參與政治、參與多深，幾乎是次於經營的第二要務，尤其在台灣，政府隨時可以卡你的投資、稅務、環保、建廠等，企業怎能不戒慎恐懼？雖然與政府纏鬥最終可能贏，但過程中耗費精力、時間，哪經得起折騰。

其實，有些企業私底下還是藍綠有別，根據《天下雜誌》分析，2016年企業捐獻立委候選人，前五大集團分別是遠東集團（藍綠相差不多），裕隆集團、和信集團（全部都捐給藍營），潤泰集團同樣是捐藍大於綠，本土老字號仰德集團則是綠大於藍。

《哈佛商業評論》說，企業可以不表態支持政黨，但對某些重要議題應該表達立場，就如幾十年前，企業責任還是空渺的名詞，但十幾年前開始，不管台灣還是美國，企業責任不再是「是否要」，而是「如何」實踐的問題。所以台灣企業與經營相關的五缺（缺水、缺電、缺才、缺地、缺工）問題，企業界應該踴躍發言，但最近除了工業總會理事長王文淵新就任時曾發表言論，已經沒有什麼聲音，缺少企業要求，行政單位當然就會懈怠。

企業也應對經營以外的議題表達明確立場，例如教育、同婚、人才培養等，畢竟本土企業的總部都在台灣，這些都與台灣社會未來息息相關。企業尤其要對兩岸關係表達立場，除非企業只願固守台灣，滿足於競爭力日漸低落的台灣市場，目前政府的兩岸政策，足夠讓所有企業憂心。

美國企業也向來把政治議題歸為「第三軌」事務（指爭議太大而應避免的議題），但現今消費者會要求企業要對重要議題有所回應，畢竟消費者花了錢，他有權利瞭解這個產品是否合於他的價值觀。企業不必遇爭議就發言，搶占媒體聚光燈，但可以選擇一些符合本身價值觀和目標的議題，長期研究進而發言，而且立場一致，速食店「福來雞」向來不主張同性戀可以合法結婚，同婚團體一向抵制，兩年前反同婚團體發起大家都去吃「福來雞」，結果那星期「福來雞」生意比一個月的營收還高。某些議題因為企業大膽搶先表達立場，而獲得此議題的領導地位，例如微軟公司堅決反對川普反移民政策，願意支付員工因違反某些移民法規上法庭的法律費用。

台灣企業處境艱難，內有政治纏鬥，外有大陸、南韓等強勁對手，對很多問題緘口不語，自是正常。但這種態度對企業永續是利是弊很難斷定，畢竟企業是社會重要組成分子，整體渾濁，企業不可能自清。而執政者更應虛心聽取企業意見，認真為企業解決難題，更不應該因為企業與己身立場及利益不同而追殺。但要求執政者此點如緣木求魚，連一個小小麵包師把阿扁健康走路的照片PO上網都被查稅，難怪台灣大小企業都噤聲不語，長此以往，台灣還能算自由社會嗎？

(中國時報)