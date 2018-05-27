蔡英文沒立場反駁吳敦義

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中國時報
邵宗海

針對吳敦義的終極目標統一，蔡英文在5月26日接見「世衛行動團」時說，統一不應該是壓力下的選項。但我們必須提醒總統：這是《中華民國憲法》明文規定，吳敦義的引述並沒有錯，而且任何人若對此有所定論，都是根據憲法，而絕對不是在對岸的壓力下才作如此表述。

我們可在憲法的法理上與邏輯上，來支持這種說法：第一，《中華民國憲法》與增修條文的前言說得非常清楚，增修條文訂定是「為因應國家統一前之需要」；增修條文第11條也規範：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」這說明了《兩岸人民關係條例》的法源就來自於此。中華人民共和國即使在增修條文經過了7次修憲之後，它仍然是沒有存在；在《中華民國憲法》裡，它只是定位在「大陸地區」。如果根據憲法來解讀，「為因應國家統一前之需要」，兩岸仍屬兩個「地區」，當然最終是在追求國家的統一。

若再以蔡英文2016年就任之後的多次發表談話來看，她應該也是一直在遵循「中華民國憲法體制」這個說法，來設法與對岸進行兩岸關係的對話。最具代表性的一次當是2016年5月20日的就職演說，其中她特別強調：「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」。

其實，蔡英文早在2015年12月22日出席台灣7大工商團體所舉辦的「台灣經濟發展論壇」中，她的演講就曾經強調，如要台海「維持現狀」，雖要包括下列幾個重要成分，但優先要維持中華民國既有的憲政體制；稍後在2015年12月27日總統大選第一場電視辯論中，蔡英文還是說：「在現行中華民國體制之下，遵循民意，遵循民主機制，推動兩岸關係。」即使2016年1月20日接受媒體專訪中，蔡英文說，兩岸能夠接觸的「政治基礎」，包含幾個關鍵元素，其中就是中華民國現行憲政體制。即使就職之後至今，蔡英文仍然維持對《中華民國憲法》或中華民國現行憲政體制的遵循。

從520上任之後，蔡英文幾乎就不曾用過「中國」一詞來定位對岸：像就職演說裡，她就用的是「對岸」；又像在接受《華盛頓郵報》專訪時，也是通篇以「中國大陸」來稱呼。當然也偶有幾次曾提過「中國」一詞稱呼對岸，像2016年9月28日民進黨的黨慶致詞，以及最近我邦交國與北京建交的強烈反彈，是少數的例外。

當然「九二共識」一詞因是國民黨所創，蔡英文與民進黨可以很合理地捨棄不用。但《中華民國憲法增修條文》中尋求國家最終統一，當蔡英文一直堅持以「大陸」稱呼對岸，又遵循中華民國憲政體制說法的前提下，真的沒有立場來反駁主張統一的人，包括對國民黨主席吳敦義，認為是在壓力下才作如此表述。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)

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