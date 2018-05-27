蔡政府憤怒 台灣人理性

2018年05月27日 04:10 中國時報 黃光國

我國今年再度無法參與世界衛生大會（WHA)，蔡英文在接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」時憤怒的表示：台灣沒有辦法參與大會，當然是因為「對岸的政治干擾」，並呼籲中國大陸「立刻停止」這種「損人不利己」的作為。

正在這個時候，國民黨主席吳敦義出席黨中央宗教事務委員會時提到，我國《憲法增修條文》上很清楚地規定：兩岸最終目的是「國家統一」為原則。事隔一日，布吉納法索宣布與我斷交，蔡英文更是嚴詞譴責：「這一連串的外交打壓，充分顯露出顯出中國的不安與缺乏自信。」

蔡英文上台之後，一再要求要在「沒有預設政治前提」的情況下，和中共展開談判；又一再的宣稱：她在兩岸關係方面要「維持現狀」；卻從來不肯說清楚：她要維持的「現狀」到底是什麼？憲法的「一中兩區」難道不是兩岸關係的現狀嗎？

賴清德出任行政院長之後，反覆聲稱：他是「務實的台獨工作者」，蔡英文則是稱讚他「誠實」。這種一個扮黑臉一個扮白臉的手法，難道不是在述說她自己所預設的「政治前提」嗎？

蔡英文上台後，利用民進黨在立法院占多數席位的機會，通過了一系列的法案，不論是政策還是用人，展現出「只問藍綠、不問是非」的獨裁霸道風格。

衛福部長陳時中率領「世衛行動團」，前往瑞士日內瓦為台灣發聲之前，大陸國台辦呼籲台灣「別打悲情牌」。陳時中回應，台灣沒有打悲情牌，打的是「憤怒牌」。

今天蔡政府確確實是很想打「憤怒牌」。在中共機艦繞台而且距離愈來愈近的時候；在邦交國一再捨我而去的時候；在參與國際組織的活動不斷受到挫折的時候，蔡英文總是呼籲國人要一致「團結對外」，對抗中共的「打壓」。這一次 ，蔡政府又藉機打了一次「憤怒牌」。

相形之下，吳主席打的，則是訴諸憲法法理的「理性牌」，而我主張的「一中兩憲」，則是宏觀兩岸歷史及統一全局之後，依照儒家「中庸理性」，所提出的現階段兩岸交流原則。「憤怒牌」和「理性牌」的對張，將成為今年年底選舉的主軸，台灣人民也必須在「民粹激情」和「民主理性」之間，作出關鍵性的抉擇。

當蔡英文發現：民眾對她「憤怒牌」的反應不如預期時，她又嚴詞批評在野黨：「對執政黨批評之嚴苛，對中國打壓行為之容忍」，「讓全體國人同胞難以理解」。等到年底選舉結果揭曉時，她恐怕會更加憤怒的地發現：「全體國人同胞」的反應讓她難以理解吧？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)