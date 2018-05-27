追思氣球 送湘云最後一程

罹患3種癌症的「抗癌小鬥士」邱湘云，本月7日不敵病魔離世，家人昨舉辦告別追思會，大家把祝福卡片繫在氣球上施放升空，傳遞給在天堂的小天使。 （郭韋綺攝）

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中國時報
／高雄報導

罹患3種癌症的「抗癌小鬥士」邱湘云，歷經5年、上百次進出醫院化療，本月7日不敵病魔離世，湘云的雙親辭去工作陪伴女兒到最後一刻，26日告別追思會更以嫁女兒的心情舉辦了湘云的「人生最後一場畢業典禮」，不要痛哭流涕的哀傷場面，把想祝福的話與思念寫在卡片繫在氣球上，隨著氣球施放升空，傳遞給在天堂的小天使，送湘云最後一程。

3癌纏身 樂觀化療

就讀橋頭區仕隆國小五年級的湘云，是在5年前讀幼稚園時診斷出罹患顱內腫瘤「髓母細胞瘤」，後來又罹患另2種癌症，3癌纏身不斷進出醫院開刀、化療，抗癌之路始終展現出堅韌的生命力。縱使飽受癌症病痛纏身之苦，仍樂觀好學、孝順貼心，離院期間不但堅持按部就班到校上課，為不讓爸媽擔心也從不喊痛，今年因此獲選為高雄市「慈孝家庭楷模」，及提報「總統教育獎」，可是湘云來不及領獎，先到另一個世界當天使。

昨日橋頭殯儀館追思會上，教育部特別頒發總統教育獎榮譽肩帶並致贈慰問金，同學、病友紛紛以歌唱、舞蹈、疊杯、電子琴、二胡、古箏表演，用祝福的心參加湘云最後的畢業典禮，希望她到天上不再有病痛。

仕隆國小校長蔡惠淑不捨地說：「湘云教了我們許多事，選擇用樂觀的態度面對病痛，直到臨走前，依舊堅強在親愛的家人陪伴下安詳離去，不向疾病低頭的勇氣深深刻畫在我們的心中。」

遲來的總統教育獎

「一路走來得到許多人相助，希望也能成為別人的貴人。」湘云媽媽蘇莉雅說，家人決定把慰問金回饋給幫助過他們的善心單位，包括仕隆國小、麥當勞叔叔之家慈善基金會、關懷腦瘤兒童協會、兒童癌症基金會等。

高雄崑庭建設公司董事長陳天保加碼再捐給麥當勞叔叔之家慈善基金會、關懷腦瘤兒童協會、兒童癌症基金會各10萬元，希望社會上有更多像湘云父母將大愛延伸出去，讓癌童和家人度過每一刻，也是湘云最期望的事。

(中國時報)

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