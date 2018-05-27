人間條件1最終場 2萬人鬥鬧熱

2018年05月27日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

綠光劇團《人間條件1》戶外野台演出年度最終場，26日晚間來到屏東市千禧公園，現場湧入2萬人，在夏日星空下一起看戲。編劇、導演吳念真表示，這是綠光劇團第一次到國境之南屏東演出，寫這部戲時他一直想，如果有一天能在廟口演出是很棒的事，如今10多年前的心願實現，也來到屏東演出，「希望鄉親帶著快樂的心情，當成古早時候看平安戲一樣，一起微微笑」。

綠光劇團自2017年底推動「野台戲劇工程」，把原本在劇場內演出的戲搬到戶外，重現早年台灣的野台戲文化，更集結16年來參與的柯一正、唐美雲等原班人馬，陸續在高雄市、台中市、台南市、桃園市演出，昨晚則在屏東市演出。

由於綠光劇團公布野台戲劇工程時，屏東縣是第一個熱情響應演出的縣市，製作人李永豐為了表達感謝之意，還特地在「戲前戲」以劇中「新興里里長」的角色，兩度「強吻」屏東縣長潘孟安。

潘孟安則表示，「《人間條件》能跨越高屏溪到屏東，對屏東來說是一大藝文盛事。」

綠光劇團野台戲劇工程至今共5場巡演，觀眾累計已超過9萬2000人次；動員超過500位台前和幕後的志工。由於這是年度最終場表演，不少民眾特地從台北、台東各地趕到屏東看戲。

《人間條件》系列是吳念真的第1個舞台劇作品，第1部首演至今已經16年，目前共有6部。現場觀眾表示，「這部戲中有笑聲，也有沉默、省思的時刻，野台戲對生長在都市人們來說漸漸陌生，孩子更是從未接觸過，謝謝綠光劇團讓我們能夠這樣享受戲劇。」

(中國時報)