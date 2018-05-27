新住民展巧思 築夢有成

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中國時報
／台北報導

移民署26日舉辦第4屆「新移民築夢計畫」成果發表，包括印尼、越南、大陸等十餘國的新住民，分享他們在台灣的各種事業。有人推廣椰子葉編帽DIY、有人則從事養蚵生態觀光，在移民署的協助下，為台灣融入更多元、豐富的文化。

移民署表示，這幾年推出各種築夢、培力計畫，內容涵蓋藝文、親子、創業及公益4大類，只要有好的構想就可向移民署提出申請；中選者就能獲得適當的諮詢及補助。

這次獲選者中，嫁到屏東恆春來自印尼的馬月娥，發現當地的椰子樹除了果實，葉子都沒有好好利用，在她的家鄉，葉子可以拿來編織成帽子、包包和吊飾。

馬月娥在家人的支持下，在自家社區推出推廣印尼文化的活動，除了印尼美食、日常會話教學，最近就推出椰編DIY課程，民眾參加後都覺得新鮮有趣，過程中也讓她獲得更多的自信。

來自大陸廣西的陳長花，在嘉義東石協助公婆養蚵，最初僅幫忙剖蚵，後來她靈機一動，決定轉型發展觀光產業，安排遊客到蚵棚參觀，再親手參與蚵殼鑽孔、串蚵、剖蚵，最後烹煮享用。

移民署表示，這次有88組參選、24組獲選，除了馬、陳，還有賣尼泊爾料理的郭宏緯、整理台灣越南重要法律名詞對照表的陳玉水、推廣峇里傳統舞蹈的林小婷等，他們透過築夢計畫，讓多元文化在台交流。

(中國時報)

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