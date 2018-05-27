台灣軟實力 國際喊讚

2018年05月27日 04:10 中國時報 李怡芸 ／威尼斯報導 ／威尼斯報導

第16屆威尼斯建築雙年展日前開展，以「活在宜蘭：連接山海山土」為題的台灣館，獲得不少國際友人的支持到場祝賀，文化部次長楊子葆表示，台灣建築師呼應大會「Freespace」的主題，定義了屬於台灣、宜蘭的幸福，也期許藉著軟實力，在國際間「交朋友」。

包括曾獲2002年普立茲克建築獎的澳洲建築師Glenn Murcutt、日本建築師藤森照信，曾多次任普立茲克建築獎評委及評委會主席的Juhani Pallasmaa等人均到場祝賀。今年台灣館以建築師黃聲遠及田中央工作群深耕宜蘭的作品為主題，藤森照信表示：「像黃聲遠這樣的建築師全世界都很稀少！」

藤森照信說，黃聲遠一方面嫻熟於使用非常高科技的建材，如鋼筋混凝土及鋼鐵構造，另一方面又能運用在地材料，與在地人以手工的方式建造，將如此矛盾的2種形式結合，「若黃聲遠還有更極致的可能，或許就意味著能解決21世紀的建築困境。」Glenn Murcutt也表示期許，希望黃聲遠「待在台灣，待在宜蘭，繼續做自己該做的事」。

台灣館策展人王俊雄指出，台灣館以鋁管、鐵絲等打造溫室的工法搭建出橢圓形的「田中央劇場」，橢圓形為義大利的建築風格之一，不包覆遮蓋古建築原有的石板，也向既有的文化與建築禮敬。

(中國時報)