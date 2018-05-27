老蕭攻蛋省話 「到金曲獎再說」

老蕭昨獻唱多首經典歌，一度嗨到欲脫外套。（盧禕祺攝）

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中國時報
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老蕭昨一身黑帥氣開場。（盧禕祺攝）
老蕭新巡演的舞台設計氣勢非凡。（盧禕祺攝）

蕭敬騰（老蕭）「娛樂先生」演唱會26日起一連2天在台北小巨蛋登場，老蕭昨首唱新專輯裡的5首歌，其中〈王妃2.0〉由金曲獎頒獎典禮總製作人、張惠妹的經紀人陳鎮川（川哥）填詞，因陳早已封筆不寫歌，但老蕭希望由川哥填詞，最後由蕭的經紀人Summer出擊說服，她爆料說：「其實這是金曲獎主持人的交換條件！我親自去找川哥，回去後我跟老蕭說川哥OK，但要你主持金曲獎。」

老蕭昨以側臉輪廓投影布幕上獻唱〈純金打造〉開場，副歌時瞬間拉下布幕，華麗舞台氣勢驚人，未料副歌首句因麥克風斷訊，導致老蕭聲音不見，所幸隨後恢復正常。老蕭說：「第1場，一定有很多你不知道會發生什麼事的事情！」搞笑表示因團隊對整個秀還不熟，「當然也不能這麼說，但今天是第1次表演給大家看…OK不說這麼多話了，我想把話留在金曲獎上面說。」接著調皮抖動雙肩，笑翻歌迷。

帥氣丟墨鏡

4度攻蛋的老蕭昨一連更換4套戰袍，除了首次以短褲露腿造型登台，還搶先展示2018秋冬裝，在炎熱天氣穿厚重長袖、大衣演出，老蕭彩排時自嘲站在台上看起來像剛下過雪，笑說：「我穿的衣服都還沒上市，買不到而且沒看過，時尚人真的不好做！」嗨唱新歌〈皮囊〉時，還帥氣將墨鏡丟下台給歌迷。

除了主舞台，演唱會還打造200公尺長的「凱迪拉克」延伸台，並於兩側設計「數碼聲光感應燈柱」，可一路從主舞台走到2樓觀眾面前。

節目尾聲演唱〈原諒我〉時，他站上升降台登高5公尺，與全場歌迷近距離互動，而一向極度重視樂手的老蕭，還在台上設計一座鋼鐵結構的九宮格音樂牆，讓樂手們站在高處彈奏，場面壯觀。

「娛樂先生」巡演檔期已排到2020年，目前確定至少30場，除了大陸，將唱到美、澳、歐洲及星馬等地；而老蕭所屬華納音樂的大中華區總裁陳澤杉雖於日前辭職，昨仍到場力挺。

（相關新聞刊B2）

(中國時報)

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