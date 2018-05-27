徐懷鈺「我是女王」送啾咪

2018年05月27日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會26日晚上畫下句點，最終場找來玖壹壹貼身熱舞合唱〈嘻哈庄腳情〉；洋蔥下個月過生日，昨健志說：「我們想利用這場合幫洋蔥慶生。」成功讓徐懷鈺和全場3000名歌迷為他齊唱〈生日快樂歌〉，徐還拿出花束並加碼獻上「隔空啾咪」，未料引起歌迷大吃醋，直喊：「不行。」徐懷鈺則笑喊：「我說可以就可以，我是女王！」

玖壹壹和徐懷鈺因節目相識，他們說徐是他們小時候的女神，她馬上笑罵：「沒禮貌！什麼小時候！明明我們就沒差多少歲。」而團長春風人生中買的第一捲卡帶就是徐懷鈺的，他也曝當時還有買韓團始祖酷龍的卡帶，當場被徐逼問：「我跟酷龍你要選哪個？」春風也反應很快的回：「酷龍的卡帶不見了，現在只剩你的。」

唱〈友情卡片〉落淚

昨是第2場演出，徐懷鈺明顯放得更開，她坦言：「有比較放鬆一點，但還是好緊張，體力對我來說完全不是問題，因平常就有運動習慣，所以OK的。」台下觀眾也更加熱情，讓她開心得笑容滿面。

她昨晚唱到經典歌曲〈友情卡片〉時，眼淚終於忍不住潰堤，她感性說：「這首歌對我來講有很大的意義，所以我自己唱的時候會覺得壓力好大，但我很開心。」在唱〈我還是那個我〉時她再度哽咽，深情感謝歌迷20年來的支持。

(中國時報)