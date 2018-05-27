李國毅曝躲兵役 大學念7年

2018年05月27日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

李國毅昨辦唯一一場簽書會，500多位迷妹們到場支持。

出道12年的李國毅，26日出席個人新書《靠近》簽書會，書中描寫他從小到大包括青春期在部落格發表文章的反思，「看到以前的自己隨心所欲，想寫什麼就寫，現在我變得不愛說話，必須謹言慎行，知道會影響更多人」。他特別有感原因也是日前因一張4年前劇照，突然被衰貼「台獨」標籤，黯然離開已拍8天的大陸劇組，面對外界關心，他昨首度回應說「可惜了」。

李國毅先前在大陸蘇州拍網劇《我不能戀愛的女朋友》，突遭大陸網友指稱他曾在IG、臉書Po出一張在電視劇《我的自由年代》中手舉「抗議不公」的劇照，舉報他「支持太陽花」，李國毅為免風波擴大，向已拍攝8天的劇組請辭。他說：「一個4年前的劇照被延伸成這樣，挺無奈但也是接受，就覺得可惜了。」強調當時配合劇情發文，只是時機敏感，日後登「陸」難行？他說：「當演員就是哪裡有好劇本就往哪裡去。」

仍將橘子定位好友

他書中也承認大學念7年是為了逃避兵役，「以前有個迷思，怕當兵後一切歸零，但不想當兵是事實，當初的決定變成現在的我，所以不會包裝這事。」他跟大3歲的學姊女友甘煖琳（橘子）情纏多年，他昨仍定位她是「好朋友」，該不會已祕婚生子？出身新北市泰山望族的他笑稱：「那要拜託泰山村民不要太早說出去，但村民很熱情，我管不住。」

(中國時報)