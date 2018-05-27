朱延平自誇 帥到難演喜劇

2018年05月27日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

兩岸影展10周年，26日舉辦「兩岸電影展望論壇」，邀來朱延平、曾志偉、邱瓈寬（寬姊）3人同台，聊喜劇電影拍攝經歷。寬姊先謙虛說，跟另兩人比起來自己是悲劇，「就像在李行導演面前談電影、在王菲面前唱歌。」朱延平則難得搞笑：「我長太帥不能演喜劇，要長得像曾志偉一樣！」曾志偉則轉虧寬姊：「不懂寬姊怎麼會拍喜劇，她本來很漂亮啊！」曾志偉力挺朱延平和寬姊，昨一日來回港台，就連女兒曾寶儀都被找來當主持人。

曾志偉是喜劇泰斗，被問及私下怎麼看待不如意之事，像是先前的八卦報導，他說那些事他不多做解釋：「我自己的人生沒有去辯論，大家都看得到，做人不用講太多、不用爭論。」他分享年輕奇特經歷，那時他認識一個黑社會老大，「高度跟我一樣，比我還醜，但出去吃飯，最多女孩子坐他那桌。他視錢財如糞土，但他很細心。」他就拿這個大哥當作日後演出黑社會角色的範本。

曝黃渤片酬增400倍

曾志偉不止會演，也有慧眼。朱延平說，當年曾志偉拜託他在《功夫灌籃》安插黃渤，那時黃的片酬只要10萬（人民幣，以下同）（約46.8萬台幣），「沒想到現在紅了現在要3000萬（約1.4億台幣）加分紅要4000萬（約1.8億台幣）。」一旁的曾聽了自嘲：「現在每個人都比我貴10倍以上了。」

(中國時報)