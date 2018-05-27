梁文音14歲原諒酗酒媽

梁文音（左）和媽媽長相神似，但對媽媽的感情相當複雜。

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中國時報
專訪
梁文音感性說深怕未來在天堂相遇時，爸爸還是一樣年輕，自己卻已經老了。
第二屆旺旺孝親獎 報名掃一掃

梁文音童年時父母相繼逝世，還曾在育幼院住了5年，近日她接受「2018旺旺孝親獎」之邀，談起在她14歲時因酗酒過量病逝的媽媽，在媽媽臨終前，她給自己的功課是「饒恕」，過去她曾埋怨過媽媽，「我有很多辛苦的遭遇，但這些都是只要您不喝酒，我就不會遇到的，也不用接受異樣眼光或是被嘲笑。」但她告訴自己，若不原諒媽媽，恨就會永遠深植心中，因此她在媽媽的病床前說：「沒有關係，我原諒你。」就此放下14年來的母女恩怨。

梁文音小時候生長在一個充滿笑聲和歌聲的原住民傳統家庭，她回憶中的爸爸風趣又愛家，小時候上學總愛故意打電話回家給爸爸，謊稱自己有東西忘記帶，藉此讓爸爸來學校，好讓她向同學炫耀「我爸爸有多帥」！而她的歌唱啟蒙也來自爸爸，父女倆相處的時光大多都是在歌唱度過。

國中叛逆變本加厲

她的媽媽則是一名溫柔又賢慧的女子，由於媽媽小爸爸10歲，因此梁爸非常寵妻，「我記得我常回到家的時候，家裡就會多了音響、冰箱、媽媽的新衣服新鞋子，我們很常有家族小旅遊，會去爬山，去海邊玩、吃冰。」看似美好又幸福的家庭，沒想到後來因為「酒」的出現及梁爸的突然過世，一切全變了調。

梁文音10歲那年，爸爸意外過世，她前一天晚上還和姊姊弟弟搶著要躺爸爸的胸膛，隔天她的世界就全部改變，「我從來沒想像過未來他不在的生活會如何，以前只要學校的成績或困難都跟爸爸說，但現在覺得沒人肯定你。」媽媽的酗酒狀況也愈來愈嚴重，她記得有一次媽媽喝醉闖進校園，在她的教室門口大聲指正老師寫字筆畫不對，讓她糗到不行，爸爸過世後她也變得叛逆，到了國中更變本加厲，做了不少離經叛道的事。

亡父曾想部落養老

爸媽離世得早，她來不及盡到孝道，她說：「我沒有去想過不愛父母這件事，可能因為我一直很嚮往家庭，也一直在尋找像父母這樣的愛，我覺得他們在的話，我應該會努力討他們開心。」

如果父母還在，她也不會踏入歌壇，而是去當老師，「他們如果在的話，我可能還沒結婚，陪在他們身邊照顧，而且爸爸有講過，他們想在平地賺錢，退休後在部落蓋房子，跟另一半終老。」她曾夢到已過世20多年的父親，夢中的爸爸依然年輕風發，她笑說：「我總是很擔心，等我到了天堂遇到他，我已經老了，他還是很年輕，該怎麼辦。」

(中國時報)

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