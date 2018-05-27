圓山飯店董事長－張學舜 進擊年輕世代 圓山飯店華麗變身

2018年05月27日 04:10 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）、撰文劉育良

圓山飯店之前推出俄羅斯美食節口碑好，為日後再合作打下良好根基。（樂時尚提供）

圓山飯店董事長張學舜（右四）重新打造大廳格局，氣勢磅礡。（樂時尚提供）

在圓山飯店舉辦戶外婚禮，有中西合併的特殊感受。（樂時尚提供）

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用1年半的時間讓虧損15年的圓山飯店轉虧為盈，圓山飯店董事長張學舜（張董），為66年的老字號飯店重新擦亮招牌，在筱鴻我的心中，張董文舞雙全，親切儒雅，洞察觀瞻，清楚自己要做什麼、且具有時代遠觀思維的經營者。

氣勢磅礡的圓山飯店大廳，咖啡廳藏身於綠意盎然中，造景出自園藝設計師凌宗勇之手，這是張學舜滿意之作，「去年12月底改造完成，今年1到3月的業績，是往年的3倍」。他說：「圓山飯店曾是台灣人的記憶，外國人看到圓山飯店、就會想到台北，只是昔日風華褪了色，如何讓圓山飯店重新亮起來，進而行銷台灣，是一種使命。」營運成績亮眼，張學舜眼中的圓山飯店，是老幹萌新芽，更是傳承和創新兼具的新企業形象。

建立心靈滿足氛圍

業績，是他曾任投資和管理專業經理人背景的專業發揮；花園咖啡廳的概念，則是他展現「當代圓山」概念的落實，「當代圓山，賦予圓山新生命。花藝器皿的挑選，植栽台灣原生種植物，卻又要融入大廳的格局不能有衝突或突兀，新與舊在這裡巧妙的共存共榮。」

張學舜引以為傲，有位香港客人告訴他，在搭機回港前特地來改造後的大廳喝杯咖啡、吃塊蛋糕，用半小時的時間享受這裡的情境。客人的心情，就是張學舜一心想要打造出來的心靈滿足，「我們製造了新的禪風美學，這就是我們想要華麗轉身的當代圓山飯店。把老的保留，再加入園藝、音樂、文化，豐富這裡的人文。」

事必躬親，也就是張學舜在引進專家、相信專業後，自身體驗的另一個表述，就以大廳的音樂為例，下午時刻演奏國樂，晚上時刻吹奏薩克斯風、彈鋼琴，不同樂器在不同時段呈現的氣氛，都會改變整場氣息。「下午可以吹奏笛子，晚上絕對不行，只因為下午會有溫暖感，晚上則顯得蕭瑟，如果改用拉小提琴，則多了一份優雅感，這些小點，都是實地測試後的真實體驗，看起來是小地方，但，從細微著手、觀察每個角落，更能讓大廳的大器，在音樂的共鳴下展現餘音繞樑的寬度和廣度。」

大廳催生時尚派對

大廳如是細心變身，聯誼會亦然，「城市裡可以放鬆身心的地方，名人雅士、企業家可以聯誼的地方」，是張學舜的主張，他覺得如果達成了這樣的精神，就是成功，甚至更信心十足的要進軍時尚圈、演藝界，他勾勒著藍圖：「可以辦時尚派對，可以和影視圈結合，讓這裡不單單只是吃飯、住宿的地方，而是一個充滿多元特質的國度。」

圓山飯店牌子老，對於年輕族群而言，或許這飯店和「爸媽那個年代」的印象畫上等號，張學舜更要一舉打入年輕世代，「世紀婚禮、情定圓山」是最新打出的口號，也是戮力而為的目標，「這裡有最大的空間，可以讓年輕一代找到浪漫的地方，也可以讓父母親回到懷舊的空間，留著原本的氣派，增加當代的元素。」在這樣前提下，把圓山每一個地方、每一個餐廳重新定位，可以讓消費者單獨使用，也可以聯合使用，讓功能性極大化，更加活絡圓山飯店。

圓山飯店曾經是多數台灣人共同的回憶和記憶處，張學舜上任後除了積極變身外，更努力向海外市場招手，「冬季旅遊」向日、韓、俄羅斯、大陸等地表現台灣的熱情，一支「後鳥篇」宣傳影帶向各國發聲，告訴海外的人：「台灣是多麼溫暖，就如同後鳥來台避冬，體驗台灣氣候暖、人情熱的旅行。」他的努力有成，今年10月，俄羅斯有4個媒體團將來台探路，實地感受圓山、台北、台灣的熱力。

圓山飯店是熱情的、好客的，兩個新、舊年，讓這裡充滿了歡樂喜氣。去年底，從耶誕節檔期一路到跨年，當西方的節日碰上東方美學的建築，在雕梁畫棟的空間中遠看台北101的煙火，都是一種感受很不尋常的體會，「去年跨年夜，住房率百分百，營運創15年來新高，那晚歡樂的氣氛濃郁，感覺大家都對來年充滿希望。新年過後的農曆年，圓山飯店致力於打造華人世界第一品牌的過年氛圍，除夕夜的圍爐，可以說是全台北市過年氣氛最濃的地方，「舞龍舞獅向大家拜年賀節，收到厚厚的紅包，圓山紅通通的色系，貼切了討喜的紅，年的氣息應該就從這裡繼續保存下去」。

喜悅員工熱情工作

圓山飯店這1年半來精益求精，改變的是硬體的變革，更是軟體的活化，也就是人與人相處的改變，「我來前半年，說最多的一個字就是『謝謝』，要親自力行，把謝謝、微笑掛在嘴裡，自己帶頭做，員工、幹部自然也會跟進，這一年多來，看到員工對客人的笑容變得更多、更燦爛，發自內心的服務態度，讓人覺得這裡是溫暖。」

張學舜自信上任以來，花盡心思和心力去做每件事，「營收、改造的成果，是我內心喜願的一部份，員工的改變，才是最大的喜樂，也因為員工整體士氣的提振，讓圓山人樂在工作。圓山飯店10年沒辦過尾牙，去年台北圓山飯店連辦2天，高雄圓山飯店辦春酒，看到員工喜悅的神情，那才是真正的驕傲。」

張學舜領航圓山飯店，前半年他不多發言，默默觀察，全盤洞悉後，才開始他的布局和決定，「結果論」是他對得起自己、圓山飯店的目標，背後辛苦當然有之，只是，對於一位曾經當過議員、立委、投資公司董事長、誠品書局監察人、也曾投資拍攝《翻滾吧，蛋炒飯》，電影《艋舺》第一筆資金出資者的他來說，圓山飯店的變身是他理性和感性的再出發，「很幸運的我做過很多不同領域的事情，讓我能深入各種產業，也因為這些領域可以讓我看到未來和前瞻，來到圓山飯店，把曾經有過的經驗，結合行銷、建築美學、旅管管理，重新整理這裡的歷史，用溫暖擁抱客人，進而讓圓山獲得面子和裡子」。

讓圓山飯店動起來，張學舜玩得漂亮，台北、高雄圓山飯店皆然。玩，是一種方法、目標，玩，更是一種有所準備的出擊，他在圓山飯店的每一步，絕非僥倖。

(中國時報)