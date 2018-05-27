2018年05月27日 04:10 中國時報 報導郭隆富

HYUNDAI展性能 車手勝利方程式（圖片提供南陽現代汽車）

2018 WRC世界拉利錦標賽葡萄牙站

2018 WRC世界拉力錦標賽第六戰賽事，於5月17到5月20日為期4天在葡萄牙展開，HYUNDAI廠隊HYUNDAI Shell Mobis WRT旗下賽車i20 Coupe WRC，在與比利時拉力戰將Thierry Neuville兩者完美契合搭配下，順利勇闖20個（Special Stage）比賽路段，最終以3小時49分46.6秒成績，以及175的車隊總積分穩坐冠軍，而Thierry Neuville也以119分的總分扳倒法國車手Sebastien Ogier，奪回車手排名第1的位置。

即便今年葡萄牙站的比賽路段略為修改，多了不少混合街道路段且比起去年更具挑戰，不過HYUNDAI廠隊仍以最佳狀態來隨時應對變化莫測的比賽可能，奪冠聲望極高的Thierry Neuville在原廠強力的奧援下，從第6個比賽路段開始，更一路以分段第一的氣勢，連續奪得4次最快分段紀錄，最終以3小時49分46.6秒且領先第2名40秒的成績，穩坐葡萄牙分站的車手冠軍。

6場賽事展現絕佳性能

HYUNDAI汽車自2014年重返WRC世界拉利錦標賽賽場後，在以B-Segment小車級距中的歐洲暢銷車款i20為基礎改造下，作為今年賽季比賽專用車輛的i20 Coupe WRC，迄今6場的賽事中，不僅展現絕佳的車輛性能表現，面對嚴苛險峻的越野挑戰路段，更以精湛的穩定成為車手奪冠、並以搶下「WRC世界拉力錦標賽」冠軍頭銜的最佳利器。

(中國時報)