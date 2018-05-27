JOHNNIE WALKER 台味翻玩威士忌

2018年05月27日 04:10 中國時報 報導王儒哲

JOHNNIE WALKER黑雪莉翻玩體驗調飲組合。 圖片提供帝亞吉歐

夏日期間限定－黑雪莉翻玩Bar

炎炎夏日來杯沁甜調飲，無疑是消暑良方！威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER打造「夏日期間限定黑雪莉翻玩Bar」，用道地台味元素翻玩蘇格蘭威士忌，打造新潮調飲組合。

JOHNNIE WALKER以精湛調和工藝翻玩香甜雪莉元素，將百年經典的指標煙燻風味，挹注雪莉氣息，打造出全新馥郁臻液－JOHNNIE WALKER黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版），讓消費者完整感受威士忌創新的無限可能。

JOHNNIE WALKER黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版），選用熟成逾12年的威士忌進行調和，酒液呈現寶石般的深琥珀色；輕聞時，可感受豐富的香甜果乾與迷人香草氣息，夾帶些許JOHNNIE WALKER家族的經典煙燻風味；入口時，酒體圓潤滿盈口中，旋即透出馥郁水果芬芳，兩種截然不同的風味特質，令人想像不到的交集，竟是如此細緻優雅卻又豐富令人玩味。

JOHNNIE WALKER黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版），建議售價820元，於全省酒類專賣店、指定量販店及便利商店陸續販售。欲知更多產品資訊，逕洽消費者服務專線0800-260-123。

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(中國時報)