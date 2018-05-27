燦坤送你蒸氣清潔機

Vornado 空氣循環機（5-8坪）633W市價4580元，空調加購價只要2990元。　圖片提供燦坤

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中國時報
報導王儒哲

本周高溫上看35度，燦坤即日起推出「節能真淨空調節」，祭出買CSPF一級能效分離式空調，送市價7990元能浴室清潔、鍋爐清潔、衣物掛燙、除塵殺菌一機搞定的美國Bissell多功能蒸氣清潔機。

台新聯名卡周末限定單筆分期滿3萬，送1000元刷卡金；空調滿10萬再加碼好禮4選1。與此同時即起第六代iPad預購活動開跑，舊換新最高可折6600元，凡購買iPad 再加購全系列任一保護套或保護貼即送市價790元Adonit觸控筆，或可選擇Apple Pencil市價3090元，預購iPad加購價只要2500元。

TECO一對一變頻單冷空調MS28IC-HM MA28IC-HM市價2萬5900元，會員價2萬1900元，APP綁卡限定送1000元還元金，燦坤獨家再送市價7990元美國Bissell多功能蒸氣清潔機；Vornado空氣循環機（5-8坪）633W市價4580元，空調加購價只要2990元。

燦坤協理林彩莉表示，去年開始推行CSPF能源效率之後，光是CSPF能源效率第一級的空調銷售占比有感拉升達8成，凸顯出消費者對節能空調的重視。

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燦坤實業股份有限公司

股票代碼為（2430）。創立於1978年，全台有近300家門市通路優勢，獨家設有電氣醫生提供消費者完整的資訊商品及家電諮詢、檢測以及維修等解決方案，居於3C家電通路的領導地位。更多資訊請至燦坤快3網路商城www.tkec.com.tw。

(中國時報)

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