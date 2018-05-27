宏碁走入校園孵電競明日之星

2018年05月27日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

宏碁深耕校園，積極培育國內電競人才，已協助眾多學校電競教室完成建置，並提供產學交流機會，近期將舉辦宏碁亞太區Predator league電競盟校盃，支持校方舉辦賽事，累積實戰經驗，有機會登上國際舞台，完成自我實現。

宏碁協助健行科大建置日前台灣規格最高、世界大賽等級的「健行科大電競產業人才培訓基地」，18日落成，占地百坪，耗資千萬，採用宏碁頂級電競桌機Predator Orion 9000、Acer曲面電競螢幕、完整Predator電競周邊等，還有包括賽評主播台、直播轉播台等世界賽專業等級裝備設置，也將成為Acer Predator「英雄聯盟」校際盃桃園區比賽基地 ，開始參與新年度亞太區Predator league電競盟校盃，為躍上世界舞台準備。

宏碁成功扶持各大學校建置電競教室如滬江高中成為Acer Predator「英雄聯盟」校際盃北區比賽基地，樹德家商為南台灣最大基地，持續增設區域型的比賽基地，串連全台聲勢，以高規格的設備帶動高手雲集的電競賽事，吸引更多好手參與累積賽事經驗。

宏碁與Garena正式結盟，以Acer電競品牌「Predator」冠名台港澳最大規模校園電競賽事－2018年「英雄聯盟」校際盃，支持學生賽事所需求設備和賽事獎品，也推動2018電競金校獎，推出獎勵鼓勵在校電競社團號召有志同學參與競賽、積極舉辦比賽。

宏碁也啟動校園電競種子計畫，號召各校電競社團同學投入，除了贊助電競硬體周邊設備外，同時聘請專業講師舉辦各類型電競專業講座，包括開箱寫作、口碑宣傳、賽事舉辦、實況直播以及競賽實作等豐富的內容，持續挹注更多資源，為培養電競界明日之星貢獻心力。

(中國時報)