四國高知歷史與藝術對話

2018年05月27日 04:10 中國時報 劉育良 （日本四國傳真） 報導（日本四國傳真）

隈研吾設計的雲之上飯店別館Marche Yusuhara。（劉育良攝）

坂本龍馬紀念館史料豐富，遊客能更認識這位歷史名人。（劉育良攝）

坂本龍馬巨大雕像，讓遊客緬懷他生前的偉業。（劉育良攝）

用稻草炙燒鰹魚，是高知當地的美食特色。（劉育良攝）

四國相較於日本其他地方，少了大山大水的加持，以及大城市的光環，以其特有的人文、藝術相關作品吸睛攬客。歷史名人坂本龍馬出身四國高知，33歲短暫生命卻促成了日本「大政奉還」，政權回歸天皇。今年開幕的坂本龍馬紀念館，留著他的過往故事。建築大師隈研吾在檮原町設計多個木造建物，造型和當地自然融合，是喜歡建築美學者的朝聖地。

在日本歷史上，坂本龍馬絕對是要角。他在德川幕府末期大力奔走，將日本從封建時代的鎖國，推向近代社會，雖然他因被襲而亡，未能親眼目睹一手推動的新日本到來，但他不懼怕改變、堅守信念的形象，迄今仍受日本人的愛戴，NHK大河劇《龍馬傳》即是緬懷他的一部史篇劇。

坂本龍馬出身於高知城附近的上町，地緣使然，這裡的「龍馬誕生地紀念館」，透過影像、聲音、電腦繪圖介紹龍馬的少年時代。在臨海的桂濱，一座由1928年募款所得建造而成的龍馬雕像，傳神他著和服、遠眺太平洋的身姿，甚是壯觀；不遠處的龍馬紀念館，展示龍馬的書信及相關資料外，也有體驗型展示區，打造出邊玩、邊認識龍馬和幕末歷史的空間。今年時值明治維新150年，如果你了解日本歷史，至此一回看龍馬相關題材，會更有感受。

設計融合當地環境

歷史或許沉重，就換個心情看看建築物。2020年東京奧運「新國立競技」主要會場建物，出自隈研吾之手，在高知檮原，一看他和當地環境融為一體的建築物，如檮原町複合福祉設施、檮原城鎮綜合官廳、雲之上的飯店餐廳、市街小站等，以大量當地盛產的木頭為本，就地取材的概念，每棟各有不同風格，活脫就像是一座大型藝術品矗立在田野中、街道旁。

此外，26日開幕的「雲之上圖書館」，也是隈研吾最新力作，雖然它只是一個社區型的圖書館，但，充滿隈研吾標準風格的「卡榫」，看似錯綜、實際上卻都是絲毫不差、用一根根木材組織而成，走進館內，聞到原木所散發出來的香氣，淡淡的和約9萬本藏書的書香，相互輝映。

抬頭仰望滿天星斗

高知有人文、歷史，當然也有山川美景的自然風光。被稱為日本最後清流的四萬十川，可以泛舟體驗戲水之樂，或是從沉下橋看橋下水流，各有不同的體驗。

站在四國最南端的足摺岬，從展望台可以看到270度大環景，至高點看腳下的太平洋，波光粼粼。晚上這裡沒有光害，滿天星斗只要抬頭便一覽無遺。1914年建造的燈塔，更獲選為日本燈塔50選之一。

炙烤鰹魚鮮香美味

四國環海，漁獲量豐富，鰹魚尤其有名。正宗的炙烤鰹魚，職人俐落地把鰹魚切塊，挑選出最肥美鮮嫩的部位，利用燃燒稻草所產生的大火，讓鰹魚表面略熟，魚的香氣撲鼻，之後再將魚肉切片，佐以蒜頭、紫蘇葉、蔥花，沾著柚子柑橘醋醬一起吃，口感超讚！

歷史和人文，是高知在觀光宣傳上的主旋律；幾乎不受汙染的河、海，清澈是引以為傲的盛景。如果膩了大城市的喧囂，四國用回歸自然、追溯歷史的態度，不失為一處值得一遊的景點。

(中國時報)