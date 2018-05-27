風采鈴包粽 素還真呷健康

栗子南瓜珠貝粽高纖低脂，健康又美味。圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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無極牛肉麵顧名思義有兩種口味，分別是紅燒跟清燉。圖片提供霹靂國際多媒體
素還真（右起）將在「霹靂藝術科幻特展」中與妻子風采鈴和兒子素續緣團圓。圖片提供霹靂國際多媒體

在端午時節，家家戶戶忙著包粽子、送粽子，就連素還真一家人也不例外。今年，風采鈴將特地包粽，替「還真三十」討個吉利，預祝6月底開展的特展，如同「栗子南瓜珠貝粽」的外型一樣，圓圓滿滿；也為喜歡嘗鮮的兒子素續緣，準備多款牛肉麵，補充體力也補充元氣。

霹靂特別推出的端午節產品「栗子南瓜珠貝粽」，選用滋味鮮甜的南瓜，整顆台灣種植的日本品種香栗南瓜，鑲入長糯米、香菇絲、肉絲、芋頭丁等配料所製成香氣十足的油飯，再鋪上珠貝、櫻花蝦等海味食材，一口咬下都令人讚歎不已，這是一款兼具特色及健康的新滋味，讓端午佳節過得高纖低脂零負擔，清爽不油膩。

早鳥套票送獨家禮

還有「無極牛肉麵」也是一絕，九陽快炒、無極丹參，各自詮釋牛肉最真的美味。紅燒牛肉麵湯頭濃郁香醇卻不油膩，牛腱肉文火慢燉，軟爛入味、入口即化；清燉丹參牛肉麵，湯頭清香高雅甘甜，淡淡參香充滿元氣，兩款皆搭配Q彈麵條，用心的美味，吃在嘴裡，暖在心裡。兩項產品起至6月8日，可至全家FamipPort或至全家店面預購。

風采鈴的用心，將全家人又緊緊繫在一起，如今素還真一家人將於「霹靂藝術科幻特展」再續情緣，也共邀民眾一同分享他們的溫馨團聚的喜悅。今（27日）為特展早鳥票販售最後一天，分單人、雙人、4人套票，不同早鳥套票有不同獨家贈禮，要搶要快。

■Index

霹靂栗子南瓜珠貝粽：預購價499元

霹靂無極牛肉麵組：預購價429元

預購日期：即日起至6月8日（以全家便利商店公告為準）

預購地點：全台全家便利商店

預購方式：全家FamiPort或至全家店鋪預購

(中國時報)

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