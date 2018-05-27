新北實創Techshop＋啟動無邊界學習

2018年05月27日 04:10 中國時報 報導謝曼婷

新北市前瞻未來教育趨勢，持續新創教育，率全國之先首創「實創Techshop＋」生活科技教育前瞻領航3年計畫，雙核心建置國際級的「D.School」及「Techshop」，並同步與英、美等先進國家提升教育能量，整合「設計」與「科技」發展創意、發明與實驗教學，讓學生不用出國就有創意自信的學習情境，啟發無邊界學習。

107年新北市將有4所「D.School」與12所「Techshop」陸續成立，是新北學生探究設計及創作發表的場域，也是教師培力的重要基地。D.School是新北對將上路新課綱中生活科技、科技領域至於跨領域教學的綜合詮釋，以「專題統整課程」與「任務導向學習」為特色，將科技領域連結各領域及議題，引導學生自主、探索學習，聚焦在思考、察覺生活上的問題與不便，運用創意、設計與科技去解決問題的發明家。

培養學生動手實作

Techshop則著重於運用科技工具、材料、資源，以培養學生動手實作、系統思考與資訊應用等能力，透過「做、用、想」等學習歷程，創作出獨一無二的作品，是這裡最重要也是最有趣的地方。

新北首座「D.School」於中山國中，「Zhongshan D.School」有蒙德里安原色抽象風格的均衡美感，「構藝思創作間」入口有貓頭鷹意象，代表博覽知識，展翅探尋智慧的可能，在天花板上特別以蜂巢及跨域比例設計，搭配獨創的組合變形蟲仿生討論桌、立板及數位機具、微型攝影棚等，是專題探究實作、合作共學、創意思考及表達分享的自由空間。

將想像創造成原型

「原型工作間」則提供實作用品、手工具、電動工具等工具設備與材料，便於將想像創造成原型，並系統規畫師生小組討論黑板、移動式討論桌、創作展示櫃，成為實踐夢想及生活應用的自造空間，十分多元且很有挑戰性。

新北市政府教育局期待透過「實創Techshop+」生活科技教育前瞻領航計畫，引領建置「D.School」與「Techshop」，讓國、高中學生就能享有國際級大學的學習樣態與空間，培養新北的孩子們成為未來生活創意家、科技領航者。（廣告）

(中國時報)