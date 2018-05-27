景泰藍與唐卡跨界合作

2018年05月27日 04:10 中國時報 報導何志平

景泰藍及唐卡跨界合作的《福壽財滿》掐絲唐卡。（元素藝術提供）

跨界合作成為藝術界的主流發展之一，而且涵蓋層面及結合方式愈來愈多元。其中中國著名的金屬工藝品「景泰藍」及密教最尊貴的佛教藝術「唐卡」跨界合作的《福壽財滿》掐絲唐卡，就造成藝術界相當大的關注與重視。

景泰藍和唐卡本就是中華藝術的代表性創作，同列為中國非物質文明的遺產外，兩位共同創作的藝術大師來頭更是這幅作品引人側目的主因。有皇家藝術稱號的景泰藍，是由1997年獲選中國工藝美術大師，有「中國景泰藍色彩第一人」的戴嘉林親自操刀；而唐卡繪製則由2006年獲選中國工藝美術大師，被藏地人民譽為「神匠」及「筆尖上的修行者」的鬥尕擔綱。這場由「國大師」級別的聯合演出盛宴，讓名為《福壽財滿》掐絲唐卡的「黃財神」甫推出，旋即掀起藝術市場的收藏風。

兩位國大師名人連手

元素藝術總經理陳進益指出，《福壽財滿》掐絲唐卡的主題「黃財神」，是藏傳佛教各大教派普遍供養的五姓財神之首。他認為這般劃時代的作品，代表連袂創作的兩位頂級大師在創作水準及製作技藝上，已達到當今各自領域工藝美術的最高水準。他們傾心製作的《福壽財滿》可謂是集景泰藍與唐卡兩大非物質文化遺產藝術之大成，頗具開創先河的意義。

陳進益說，《福壽財滿》傾注兩位大師整整兩年的心血，它絕對是一件具有時代風采的作品。他從三個層面解釋說，首先它的構圖繁複，掐絲工藝也非常複雜，一般來說掐絲琺瑯中最難的就是人物，要將人物描述的莊嚴大氣、生動傳神是相當不容易的；其次，畫面色彩絢爛，釉料顏色需要經過手工層層點染，深淺變化多樣，是相當費工費時的作品；其三，在創作上結合時代特色，使作品達到了富麗堂皇的藝術效果，開創出中國工藝美術的新篇章。

在景泰藍的基礎上看由唐卡繪製技藝的「黃財神」，的確可以感受出令人內心觸動而充滿莊嚴的生命力。細觀此作品不僅顏色鮮豔亮麗，有著唐卡與景泰藍結合後，特有的金屬與礦物的質地特徵外。構圖嚴謹，運筆線條流暢，人物造型生動逼真，色彩絢麗鮮亮，將熱貢唐卡的藝術繪畫風格發揮的淋漓盡致；而豐富的釉色變化，採用帝王級108道工序的掐絲琺瑯工藝打造，運用東方水墨及西方油畫的繪畫裝飾手法，表現出平面畫作難以達到的獨特立體藝術效果。可以說此項臻品跨越景泰藍、唐卡兩種極其複雜的傳統純手工工藝，並透過千年財神的傳承與創新，開創中國工藝美術跨界的新紀元。

賦與《福壽財滿》創作靈魂

值得一提的，戴嘉林在50多年的藝術生涯中，研創出景泰藍「垂繞式裝飾法」和「水晶藍點藍法」，把景泰藍的掐絲工藝和工筆畫的線描技藝完美的結合，其作品被評為以形寫神且富於生命力，為景泰藍這門地位顯赫之宮廷藝術的傳承與發展有著卓越貢獻。尤其目前仍從事景泰藍創作的「國大師」級別人物僅存5位，更彰顯他崇高的藝術地位。

至於熱貢唐卡大師鬥尕，7歲入寺學經，先後拜才讓端智、羅藏完代、英角和夏吾才讓4位唐卡大畫師學藝，其中赫赫有名的夏吾才讓就是18歲跟隨國畫大師張大千到甘肅敦煌作畫2年的宗教繪畫宗師。鬥尕非常重視唐卡藝術的傳承和藝術人才的培養，並以嫻熟精湛的技藝，開創了熱貢藝術繪畫技藝的新流派。這兩位各具濃郁、深厚文化底蘊背景的藝術大家，不僅將中華藝術推展到極緻，更賦與這幅跨界工藝珍品《福壽財滿》掐絲唐卡無可比擬的創作靈魂。

當宗教文化擴大以藝術型態成為傳承方式時，代表其正向的意念深入人心。近年國際級各大拍賣會的宗教藝術專場拍品屢創新高，更象徵宗教藝術品已從生活性、文化性，延伸到投資性。在可預見的未來藝術工藝的跨界合作將愈見頻繁，而景泰藍和唐卡將會是第一批的先行者。

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(中國時報)