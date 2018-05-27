育秀盃 大學生創意實踐舞台

2018年05月27日 04:10 中國時報 報導何志平

「現場公布得主，現場開封頒獎，獎金令人開心，鼓勵讓人振奮！」育秀盃創意獎得獎同學吳佳意興奮的表示。第15屆剛剛落幕，奪獎的各大學得主已在全國的大學裡口耳相傳，張貼大字報慶賀，育秀盃創意獎名聲已在校園內不脛而走，學長姊與學弟妹紛紛放送參賽經驗，彷彿是學生組的金馬獎！

一年一度的育秀盃創意獎，脫穎而出的眾家得主們，在領獎的謝詞中，都把一年的辛苦夾著興奮的顫聲，感謝育秀基金會創辦的育秀盃，給他們機會，能在目標中堅持，在堅持中學習，在學習中成長，他們感恩之心溢於言表，讓15年來獎勵了無數學生的育秀基金會，又再一次的為培育新秀的初衷做了最好的見證。

才華得到青睞獎勵

學生獎金不在高低，卻是深深的鼓勵。每年都有願意挑戰自己的大學生踏進育秀盃的創意獎的殿堂，一代一代又一代，一年一年又一年，才華在新穎的創意中得到青睞，是學生們勤奮學習後的肯定，每年能在逾千件的作品中脫穎，更讓奪獎興奮後的自信增倍。

競賽內容與時俱進

深受學生重視的育秀教育基金會，15年來搭起了競賽平台，開創了不同類型的競賽，也與時俱進的從網頁設計、工業設計、軟體應用、微電影等，推動許多公共議題，走向前瞻科技、雲端服務及大數據運算、食農教育、永續環境、綠色新材料應用等面向，嘉惠了百所大專院校、激勵了上萬莘莘學子。未來，儘管任重，未來儘管道遠，該基金會表示都將繼續傳承聯華神通集團創辦人苗育秀先生「誠樸勤慎」的駱駝精神，一本初衷，培育學子成就更好的教育未來，激勵出台灣之光。

(中國時報)