救國團圓夢計畫 鼓勵挑戰巔峰

救國團暑期青年休閒活動正式開跑，左起活動代言人郭韋齊、救國團主任葛永光及台北市國小學生家長會聯合會總會長張喜文。（救國團提供）

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中國時報
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救國團107年暑期活動－「愛的鼓勵一起來 翻轉世界等您來」，本月18日在台北市內湖運動中心，由葛永光主任主持並宣布活動正式開跑。本活動邀請「混障綜藝團」團員、「微笑天使」郭韋齊擔任活動代言人，現場還有獨立樂團「爽樂團」及救國團「大專院校假期巡唱隊」表演。出席貴賓台北市高中學生家長會聯合會林育恬總會長、國中學生家長會聯合會林曉儀總會長及國小學生家長會聯合會張喜文總會長，更上台致詞肯定救國團辦理各項暑期活動的長期成效。

葛永光表示，今年暑期休閒活動特別強調與青少年的公益及品格對話，希望替下一代點燃正能量的蠟燭。現場並宣布今年將提供全國身障及低收入戶家庭孩子們共計1萬5977個公益免費名額，讓他們享有參與活動及學習成長的機會。

他特別提出「107年青年圓夢計畫」，號召全國的青年朋友一起參加救國團的「攀登玉山」、「鐵騎環台」和「中橫健行」等3項活動。希望透過一步一腳印的方式，親眼見證台灣之美，鼓勵青年朋友用體力與意志力挑戰巔峰，以行動證明自己的勇氣、決心，及開創新一代台灣青年的價值，實現一生至少一次的挑戰和夢想。

葛永光說，為了鼓勵青年人勇於面對及克服挑戰，特邀有「微笑天使」稱呼，失去四肢的郭韋齊小姐擔任活動代言人。郭韋齊在7歲時因感冒引發敗血症截掉四肢，20歲時成為沒有四肢登上玉山主峰的第一人，同時，她也曾騎車環台。期待透過郭韋齊的現身說法，鼓勵更多孩子們積極、進取、勇敢、圓夢。

配合暑期活動，救國團在臉書粉絲團推出贈送青年活動中心住宿券活動，凡到「救國團休閒活動」臉書粉絲團留言「愛的鼓勵一起來，@＿＿（標註2名朋友）FUN暑假就要大玩一夏，快和我一起到#救國團休閒活動大玩特玩！」就有機會獲得「救國團免費雙人住宿券」活動至6月15日截止。

(中國時報)

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