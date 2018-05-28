612新加坡峰會復活？川普搖擺 金正恩堅定

2018年05月28日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會極可能起死回生！南韓總統文在寅昨日針對文金二會舉行記者會，表明雙方達成「一定要成功舉辦川金會」的共識，青瓦台將促成朝美許下互不侵犯承諾。韓朝合力導致川普的態度也再度出現變化，表示正在研究6月12號在新加坡舉行的川金會，「計畫並無改變」。

北韓媒體首度披露峰會日期

北韓朝中社27日也報導，金正恩感謝文在寅竭力促成預定6月12日登場的川金會，並「表達對這項歷史性峰會的堅定意志」。這是北韓媒體首度披露美朝峰會預定日期。此外，南北韓還將於6月1日舉行高階會談，隨後加緊召開軍事、紅十字會等領域會談，並就迅速履行《板門店宣言》深入交換意見。

文在寅昨日召開記者會，說明他前往板門店北韓一側統一閣會談的成果。他表示，金正恩25日下午透過熱線主動邀約本次會面。雖然首次文金會後，雙方關係遭遇一些困難，但在美朝峰會等重要會談即將來臨之際，兩韓領袖能再次會晤、展現合作，意義重大。雙方也重申，韓朝實現半島無核化、建立永久和平機制的過程絕不應中斷。

南韓將促朝美承諾互不侵犯

文在寅強調，金正恩「落實非核化的意志毫不含糊」，但金也想知道，「非核化後，美國是否會終止與北韓的敵對關係，並保障其體制安全」。川普總統曾指，北韓一旦落實非核化，美國不僅會確實中止敵對關係，甚至還會協助促進北韓經濟繁榮，因此，他敦促美朝高層直接溝通，以化解誤會。

青瓦台官員27日透露，南北韓正商討北韓與美國訂下互不侵犯承諾、開啟和平條約談判的可能性，「包括終結敵對關係、訂立互不侵犯承諾、啟動和平條約談判，以取代目前的休兵狀態」，以在美朝峰會前消除北韓的安全疑慮。

此外，兩韓也在討論美韓朝三方宣告正式終止韓戰的可能。川普26日在白宮表示，「我們正仔細研究6月12日新加坡的峰會，計畫並未改變。文金二會進展相當順利，我們會再看看情況」。白宮發言人桑德斯女士26日則證實，白宮工作小組依然按照原計畫在周末啟程前往新加坡，進行川金會籌備工作。

金正恩近日可能三訪習近平

韓聯社引述消息人士報導，26日下午，北韓國務委員會部長、與金正恩關係親密的高階幕僚金昌善與北韓勞動黨國際部副部長金成男在該機場出現，準備返回平壤。加上從大陸東北地區開往北京的火車，5月27、28兩日與6月13、14日都停駛，這些跡象讓外界聯想，金正恩近日可能搭乘專列3度訪陸會晤大陸國家主席習近平。

《華盛頓郵報》報導，川金會雖仍未定案，美國官員已在27日跨越兩韓邊界，到北韓討論川金會事宜。美朝官員將討論至29日。

(中國時報)