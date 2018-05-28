1個月斷交2國... 外交緊急固樁！海地、瓜地馬拉高層接連訪台

2018年05月28日 04:09 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

邦交國烽火頻傳，蔡政府加強固椿！台灣1個月內連續斷交2個邦交國後，海地被點名是下一個斷交國。蔡政府為固盤，急邀海地總統摩依士（Jovenel Moise）今日抵台進行5天國是訪問。

兩岸外交激戰，政府積極以高層邀訪，鞏固邦誼。據了解，南太平洋諾魯共和國總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）赴日出席「日本與太平洋島國峰會」後，21日來台過境轉機，外交部緊急安排與蔡英文總統見面。

外界點名海地 下一個斷交國

瓜地馬拉前總統、現任中美洲統合體（SICA）祕書長席瑞索（Marco Vinicio Cerezo Arevalo）等3人昨日應邀來台訪問5天，拜會蔡英文等我政府高層，並參訪衛福部、經濟部及國合會等單位。

海地總統摩依士今將首度來台，在30人大型訪問團中，除外長羅迪格、總統辦公室主任拉羅外，團員還包括參議院議長龍柏、眾議院議長波度及阿迪波尼省米商朱莫良等重要官員與企業人士。昨有網路消息傳出，海地外長羅迪格近日將前往北京商談建交事，外交部表示這是不實謠言，請勿誤傳。

索羅門總理何瑞朗日前來台時，曾當面要求蔡英文資助2023太平洋運動會，引發批評。外交部對海地此行上緊發條，一再詢問海地的需求，按其需求安排行程，希望一切都在掌握中，不要有「插曲」發生。

摩依士首來台 盼協助建電廠

據悉，由於海地的基礎建設脆弱，容易遭到天災侵襲而受損，因此海地向我方提出希望協助基礎建設的建立及維護計畫，外交部因此安排參訪台灣電力公司、台北市文山區台北變電所、台灣電力公司明潭發電廠等電廠行程。

另外，為增加民間投資，外交部也安排摩依士出席「台商赴海地投資」說明會，與我企業界人士共進晚餐。

外交部指出，為感謝摩依士致力強化及支持台海兩國邦誼，蔡總統將頒贈我國最高等級「采玉大勳章」，摩依士也將代表海地政府及人民頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

(中國時報)