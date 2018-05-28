對陸有期待 18友邦都是挑戰！外交部長今赴立院報告「外交危機」

2018年05月28日 04:09 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

我邦交面臨挑戰

台灣在1個月內連失多明尼加、布吉納法索兩邦交國，外交部長吳釗燮今將在立法院提出專案報告指出，我現有18個邦交國始終受到中國因素不等的干擾，而且不乏我友邦政治人物對中國懷有不切實際的幻想或期待，益增我維繫邦交的壓力。換言之，從外交部報告可看出，18邦交國都面臨不同的挑戰。

立法院外交及國防委員會今以「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」為題，要求吳釗燮、國安會祕書長李大維等官員出席備詢。

陸藉多項途徑 擴張影響

外交部在書面報告中指出，政府絕不會坐視國家主權、尊嚴和利益一再受挑戰，也不會讓中國以為我們在壓力下退縮，而繼續「軟土深掘」，這也是蔡英文總統為何強調我們不會再忍讓。

報告中針對不同區域分析，在拉美地區，外交部指出，中國政府近年來持續加強透過「中-拉共體」論壇等多邊場合、運用駐在當地的貿易辦事處及「孔子學院」、將「一帶一路」計畫擴及到拉美地區，同時利用該區域國家對招商引資、基礎建設，甚至希望爭取聯合國安理會席次等需求，利誘或威逼我友邦，並擴張在該區域的影響力。

公開喊話 點名史瓦帝尼

在南太平洋地區，外交部則說，中國政府近年來持續透過贈與或優惠貸款等方式，在該地區其邦交國大興土木，也透過經貿、漁業，以及推動「一帶一路」計畫，擴張其在此區域的影響力，並企圖藉以利誘我區域友邦。

至於在非洲的唯一邦交國史瓦帝尼，外交部表示，中國訂於今年9月在北京舉行「中非合作論壇」峰會，並已公開喊話，希望所有非洲國家一個都不少出現在中非合作的全家福照片中，「野心昭然若揭」。

教廷部分，外交部指出，中國政府持續和教廷進行對話，而教廷是我在歐洲唯一邦交國，也可能影響我拉美地區天主教友邦動向，自然成為中國鎖定的主要目標之一；教廷希望開拓中國天主教信仰市場，儘快解決中國教務議題。

台策略性融資 鞏固邦誼

外交部說，現階段仍以鞏固18個邦交關係為重，有效益地配置有限的外交資源，而且絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐。此外，政府也會繼續透過「策略性融資機制」等方式，協助發展友邦的政經建設。

另外，在理念相近國家部分，外交部強調，將進一步深化和強化與美、日、歐等理念相近國家雙邊關係及多邊關係，並建立更深厚的互信基礎，特別是在經濟及安全方面的合作；同時繼續透過「新南向政策」，參與美、日、印度、澳洲之「印太戰略」，以達到相輔相成效果。

(中國時報)