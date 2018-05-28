2美艦闖西沙海域 陸強烈反對

2018年05月28日 04:09 中國時報 楊家鑫 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

路透社27日報導，美國「希金斯」導彈驅逐艦和「安提坦號」導彈巡洋艦當日駛入西沙群島島礁12浬範圍內，並在中建島、永興島附近實施機動演習。大陸國防部新聞發言人吳謙表示，美國軍艦未經大陸政府允許，擅自進入大陸西沙群島領海。中國軍隊當即行動，派遣艦機依法對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

吳謙強調，西沙群島是中國固有領土。根據《中華人民共和國領海及毗連區法》，大陸政府於1996年公布了西沙群島的領海基線。美方再次派軍艦擅自進入西沙群島領海挑釁，違反陸方法律及相關國際法，嚴重侵犯大陸主權，損害陸美兩軍戰略互信，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。陸方對此堅決反對。

吳謙稱，大陸軍隊加強海空戰備建設，提高防衛水準，捍衛國家主權和安全，維護地區和平穩定的決心意志是堅定不移的。

對於美軍一而再的在南海實施「航行自由」，駛入大陸宣稱擁有主權的南海島礁12浬範圍，大陸國防部和外交部多次表示強烈反對。大陸外交部曾表示，堅決反對有關國家打著航行飛越自由的旗號，威脅和損害包括大陸在內的沿海國的主權和安全利益。

此外，《解放軍報》21日報導中曾提到，負責海上警備任務的大陸海警船已在西沙群島海域，首次與海軍艦艇實施聯合巡邏行動。據了解，管轄公務船的大陸海警局已被宣布編入中央軍委直屬的武裝警察部隊，與軍隊的合作似乎得到強化。

指揮官在強調此次聯合巡邏的意義時說，「假如發現外籍軍艦，我軍艦可立即應對；外籍漁船侵漁侵權，我海警船可以執法」。

此外，為彰顯海南主權，大陸空軍轟-6K日前在西沙群島的永興島機場實施起降，航程可覆蓋台灣與越南，此舉引發美國和越南抗議。

(中國時報)