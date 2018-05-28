宏都拉斯傳將斷交 外交部闢謠

2018年05月28日 04:09 中國時報 楊家鑫 、 陳建瑜 ／台北北京報導 ／台北北京報導

昨網傳宏都拉斯外長阿奎洛（Maria Dolores Aguero）正在北京密訪，與台灣邦交關係或在近日生變。宏都拉斯駐台大使謝拉答覆本報記者，阿奎洛人在宏國，並未出國，傳言不實。外交部表示，目前沒有友邦外長在北京。

網路瘋傳，「宏都拉斯外長正與北京談條件，若談妥，今明兩天就斷交，下一個赴北京的將是海地外長。」

外交部昨仍強調，「我在拉美及加勒比海地區友邦邦誼均穩定」，外交部及相關駐館均隨時密切關注各項可能情勢並即時因應，致力鞏固我與各友邦關係，請國人不要道聽塗說，更不要誤傳不實謠言。

中國國際問題研究所研究員郭憲綱則表示，這些國家本來就十分願意跟大陸建交，因為大陸國際實力、地位在不斷上升，與大陸建交對他們有利。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，越來越多國家深受觸動，他們看到一中原則在國際上被遵守，更看到兩岸實力明顯消長。他說，台灣1990年代經濟總量一度超過大陸40％，而今只剩下5％，跟著台灣沒前途。

他強調，大陸現在不用許諾經濟利益換取邦交，只要讓他們參與非洲、一帶一路等倡議，就會為他們帶來更多利益，現在是他們「自己找上門來」。

阮宗澤表示，不管是布吉納法索、聖多美普林西比，抑或拉美國家都紛紛跟大陸關係正常化，這會產生連帶效應，民進黨政府若一意孤行拒不承認九二共識，只能看到台灣邦交越來越少。

大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」日前評論稱，隨著「斷交」骨牌效應越來越明顯，大家在猜，下一個跟台灣「斷交」是誰。然而與其猜謎語，不如務實點，其實「一中原則」正是台灣「斷交潮」背後隱藏密碼。只要有心，本來不難發現，可有人就是裝作「視而不見」。

文章指出，台灣「斷交潮」集中在陳水扁和蔡英文兩個時期，都是民進黨執政，這並非巧合。先有阿扁「台獨」暴衝在前，後有蔡英文聲稱「維持現狀」，卻不承認兩岸交流的基礎「九二共識」。相較阿扁，2年斷4邦交的蔡英文有後來居上之勢。

報導強調，過去馬英九時期靠著「九二共識」，兩岸有了「外交休兵」的默契。如今在失去4個「邦交國」後，「如履薄冰的蔡當局要不要重新琢磨一下芝麻開門的必要？」

(中國時報)