台再度被摒棄世衛大會、1個月斷交2國！新聞透視－報復於事無補 務實處理兩岸

WHA年會資料照片。（取自WHO官網）

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中國時報

台灣再度被摒棄在世衛大會(WHA)門外，又相繼與多明尼加及布吉納法索斷交，蔡英文嚴辭譴責大陸「不安與缺乏自信」，甚至自曝贈予世衛組織(WHO)的100萬美元，原是援助布國，陸委會甚至要徹查大陸駐台機構。這一連串的「抵制」、「報復」作為，顯現在處理兩岸事務與外交挑戰上，已自亂陣腳，奉勸政府謀定而後動，切勿急躁做決定，否則帶來的風險會更大。

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蔡英文任內已斷了4個邦交國，驟然宣布的斷交時點雖然突然，但坦白說，蔡英文既不接受「九二共識」，大陸又一再放話取我邦交國，「斷交」的後果，豈是意料之外，重點在於蔡政府能做什麼？

蔡政府若為斷交，感到氣憤與意外，顯示蔡政府對大陸對台措施的評估過於樂觀，陸委會每次在斷交後，都說要檢討兩岸政策，因此採取陸方人士來台的嚴審作為，但這項措施會給大陸什麼感覺，有擊中問題核心嗎？

國際間沒有永久的朋友，只有永遠的利益，從聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加至布吉納法索，蔡英文執政2年掉了4個國家，他們在兩岸間選擇大陸，理由並非大陸沒有自信需要更多友邦，而是他們預期，以大陸今日的經貿實力，他們可以得到更多。

蔡英文捐助100萬美元予WHA，台灣為世界公衛體系貢獻棉薄之力，並非壞事，在國民黨執政時，亦有前例可尋，但蔡英文卻自曝這本來是運用在布吉納法索，因為斷交了，臨時決定挪用捐款，以對抗大陸的國際圍困。

總統此話說得十分氣憤，聽在國人耳裡卻另有番感受。政府不是一再地宣稱不與對岸做金錢外交競賽嗎？何以有這100萬美元？如果我們願意給布國100萬美元，何以不能幫所羅門辦理運動會？其他國家提出代建電廠、港口時，該如何是好？總統自己洩露援助友邦價碼，是明智之舉嗎？

然而說實在話，如果真要與對岸做金援競賽，我方這100萬美元，比起傳說中大陸慷慨解囊，相贈布國的數億美元，實在微不足道。因此討論外交困境，蔡政府應務實回到兩岸關係思考，語言挑釁只會讓局勢更糟。

(中國時報)

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