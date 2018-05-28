文金2會 力挽狂瀾！新聞透視－韓朝合力 直接將了川普一軍

2018年05月28日 04:10 中國時報 蔡鵑如

文金2會，文在寅在北韓一側的板門閣寫下了：和朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩一起，達成朝鮮半島和平與繁榮，大韓民國總統文在寅。金正恩則在4月27日在和平之家寫下了新的歷史從現在開始。（路透）

文金合體，川普再度鬆口。他對媒體公開表示，仍在仔細研究612川金會，計畫並未改變。川普（左）和金正恩在新加坡會面的可能性也因此「死而復活」。（路透）

文金2次峰會談話重點

朝鮮半島局勢峰迴路轉，他唱罷來我登場！文在寅密訪北韓和金正恩會面，可謂力挽狂瀾。除了貫徹他確保朝鮮半島和平的使命感外，更是對即將而來的選舉放手一搏。對金正恩來說，在獲得了北京和首爾的承諾後，文金2會讓金正恩在川金會前立於不敗之地。而韓朝之間的合力，等於直接將了川普一軍。

文在寅貫徹使命感 放手一搏

川普24日突然出招，取消與金正恩的首腦峰會。外界認為遭受最大打擊當屬推動陽光政策的南韓總統文在寅。他在25日應金正恩之約密訪北韓，在短短不到一個月內再度舉行文金會。向外界顯示了掌握自己命運，確立朝鮮半島和平的意志。值得注意的是，他在昨日的記者會上強調，一定要成功舉辦朝美首腦會談。意味著他充分了解，沒有美國的參與，落實「板門店宣言」非常困難。

他在記者會上並技巧的引述金正恩的話，表示「金正恩實現韓半島無核化的決心是不含糊的」。「對金正恩來說，他想弄清楚的是，能否相信美國會在無核化實現後結束敵對狀態保證體制安全。」這段話，明顯是說給川普聽的，把美朝之家的交集和分歧都明白的點了出來。

金正恩獲得雙承諾 立於不敗

對於金正恩來說，他發動的和平魅力攻勢依然凌厲。川普在他爆破核試場後，石破天驚的宣布川金會取消。但金正恩的回應卻異常冷靜。他主動開啟了緊急熱線，聯絡文在寅。這不僅是幫助文在寅掃除在國內的政治障礙，更借助文金2會向國內外再度宣示了無核化和改革開放的決心。從他2度會見習近平、2度會見文在寅，2度會見蓬佩奧等一連串綿密的外交攻勢來看，川普這個「老番顛」要擺平「火箭人」還真不是容易的事。

老番顛要擺平火箭人 不容易

文在寅和金正恩基於共同政治利益走到了一起。他們兩人有此抉擇，是經過了慎密思考和審時度勢而下的決定。兩人共同的最大共識應該是：1，朝鮮民族應該要掌握自己的命運。2，沒有穩定的外部環境，朝鮮半島和平無從談起。因此兩人合力，將了川普一軍。這樣的邏輯，難道不值得民進黨政府思考再三嗎？

(中國時報)