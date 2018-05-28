「分手信」暗藏川金會復合密碼

和平密碼！川普在美國時間5月24日發出的「拒見信」實際暗藏玄機。川普在這封信一開頭就明寫著朝鮮民主主義人民共和國，並以國務委員長正式職稱稱呼金正恩，下面落款則是美利堅共和國總統川普。不但間接承認了北韓和金正恩，更體現了對等的原則。（路透）

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中國時報
／綜合報導

「川金會」猶如吵鬧的戀人，才喊分手，旋即又言歸於好。其實在美國總統川普寫給北韓領導人金正恩的「分手信」以及後來追加的推文裡均暗藏2人會「復合」的密碼。

川普24日宣布取消與金正恩定於6月12日在新加坡的會晤，白宮隨即公布他寫給金正恩的信，一開頭川普稱金正恩是「朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長」，前者是北韓正式的官方國名，後者是金正恩的正式頭銜。這樣的官方稱謂，美國總統與官員之前從未對北韓與北韓領導人說過。畢竟兩國之間至今仍處於全面敵視狀態而未正式建交。另外，公開信裡與川普後來的推文充滿他對取消峰會是多麼惋惜與難過，似乎也為川金峰會預留了伏筆與餘地

除了禮貌性稱謂，川普的信件與推文都表示了惋惜之意。諸如：「全世界，尤其是北韓，錯過了長久和平與繁榮富裕的機會，這真的是歷史上令人難過的一刻。」後來推文又寫道「很難過，我被迫取消在新加坡的會晤。」

惋惜之後，川普也頻送出破裂後渴望復合的秋波，稱與北韓的談判大門依然敞開。諸如：「期待能再擇日相會」，「若你回心轉意，打算舉行這場最重要的峰會，不必猶豫，請打電話或寫信給我。」

外界認為，由這三點可以看出，川普其實還是很想和金正恩會面，所以儘管先提分手，但處處為北韓預留了餘地與尊嚴。何況美國可是連川普和金正恩會晤的紀念幣都已經早就準備好了！

(中國時報)

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