白宮內訌擺不平 決策顛三倒四

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中國時報
∕綜合報導

美國總統川普行政團隊對是否舉行川金會舉棋不定。在24日向金正恩發出公開「拒見信」後，川普26日再度改口，表明6月12日和金正恩在新加坡會面的計畫沒有改變。幾日來的戲劇性轉折再度凸顯川普混亂的外交決策作風。美國媒體也披露，白宮內部對朝強硬與溫和派存有重大歧見、彼此傾軋是造成川普反覆的主因。

據NBC報導指出，行事難以捉模的川普，24日決定取消川金會是倉促作成的決定，主要是聽從了對北韓強硬的國家安全顧問波頓的建議。波頓23日向川普提交一分簡報，強調北韓有關去核化的對外公開聲明，並不符合川普所堅持的要求，最終促成川普隔天做出取消川金會的決定。

報導指出，曾兩度銜命訪問北韓且與金正恩面對面會談的國務卿蓬佩奧，則未參與取消川金會的決策。此外，向來主張透過外交途徑促成北韓去核化的國防部長馬提斯，也被排除於相關決策過程之外，同樣是事後才被告知。

從最新發展來看，川普當下對朝政策又重新擺向國務卿蓬佩奧為首的溫和派這一端，兩人都有意讓川金會起死回生。國防部長馬提斯對川金會絕處逢生也樂觀其成，只有國安顧問波頓仍不以為然、執意看衰川金會。

川普在處理北韓問題上亟欲創造歷史功績，更雄心勃勃想藉此摘下諾貝爾和平獎桂冠，他的國安團隊對此了然於胸。然而，幾個對決策舉足輕重的幕僚，在川普應堅持從川金會獲致何種成果上，看法南轅北轍。

(中國時報)

「分手信」暗藏川金會復合密碼 川金會若告吹 美恐將邊緣化

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