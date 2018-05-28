不滿砍年金 效法「兩部長」中科院飛彈專家 揚言去大陸

2018年05月28日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

研製雄風飛彈的前中科院主任工程師陳博士，近日揚言政府自7月1日起大砍軍公教年金，他將比照內政部長葉俊榮及教育部長吳茂昆，去大陸短期講學談飛彈；由於陳博士是知名飛彈專家，其文在中科院退休人員間引起共鳴與關注。不過，陳博士昨天受訪說，他沒有真要去大陸，只是想嚇唬蔡政府而已。

陳博士在中科院是以簡任11職等退休，他並非軍職人員，而是公務員身分，適用公教年金。他在專業群組貼文《年改後的人心思變》中指出，他1948年生於澎湖，對共產黨沒有切身之痛，可是對民進黨政府卻有不共戴天之仇，7月1日年改大限之後，必將人心思變，人鳥紛飛，擇木而棲，這將是台灣另類的自我淘空。陳博士所言，引發關注。

年改造成人才流失

陳博士貼文指將憑一己之力，以專業技能撰寫《飛彈技術回憶錄》為講義，引經據典，但不涉機密，效法葉俊榮及吳茂昆去大陸短期教學。

他已構思回憶錄將分6大面向來論述，即「飛彈空氣動力學」、「飛彈結構學」、「飛彈噴射推進學」、「飛彈慣性導航學」、「飛彈自駕控制學」及「飛彈歸向雷達控制學」；他並在文中指出，他退休以後，只想安居享晚年，從來沒有去大陸的想法，是蔡政府逼人走入極端。

陳博士昨受訪表示，以他在學術上的成就，有資格去大陸講學飛彈，現已退休10多年，過了政府管制期限。在一些國際會議場合，大陸方面也邀請過他，但他不會去，貼文是想嚇嚇蔡政府。

雄風飛彈是國軍目前唯一具反制戰力的武器。陳博士說，他做雄風飛彈的系統工程，若以人來比喻雄風飛彈，他參與手腳（控制翼面）、小腦（陀螺儀）、神經（感應器）、眼睛（銷定目標）等研製。

改革不應溯及既往

他說，當年蔣經國總統號召台大、清大、交大畢業生進中科院，科學園區也已設立，他沒選擇科學園區，如果去了科學園區，現早已是科技業副總以上層級；他選擇去中科院，投入雄風飛彈研製，從無到有，一生報效國家，如今砍他退休年金，心有不甘。

此外，陳博士還說，他在中科院獻身國防科技30年，有很多軍職是他手下，共同研製飛彈，但他們工作不到25年就退休了，7月1日新制上路後，他們可以領得比他多、比他久，蔡政府說沒違憲，但她敢說合理嗎？陳博士說，年金改革竟被溯及既往，令人滿腔怒火，感受到相對的剝奪，更是火上加油。

(中國時報)