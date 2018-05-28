軍文職天差地遠 影響士氣

2018年05月28日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

一位熟悉國防科技的退役人士說，陳博士是中科院知名飛彈專家，貼文想去大陸講學，相當令人憂心，國防科技人才去大陸，台灣怎還有未來？但陳博士提到中科院軍、文職與科聘待遇的差別與怨恨，卻其來有自，更是造成中科院不團結的主因。

在中科院，中正理工學院畢業的軍職人員，退休後領終身俸。陳博士則屬公務員，領公教年金，民間大學畢業的科聘人員，退休後只能領勞保年金，與軍人年金的差別極大，而中科院有9成員工是科聘人士，蔡政府大力發展國防科技之際，應先解決中科院軍、文、科聘不同工、不同酬的問題。

據了解，自國防部副部長張冠群晉升，成為中正理工畢業第一位上將後，中科院內部軍職派勢力又抬頭，並有意推動修法，擴大中科院的軍職員額，如此，更加刺激文職與科聘人員的內心不平。

另一位退休中科院人士說，軍職官員多半坐享高薪，真正研發工作多是科聘人員負責，目前中科院所有重要計畫主持人，含總主持人都是文職或科聘人員，沒有一個中正理工畢業。這位退休人士評擊，中科院不能變成中正理工派的私囊禁臠，這對9成以上來自民間大學的研發同仁並不公平。

據了解，這次發表有意去大陸講學的飛彈專家陳博士，是屬文官，中科院有百餘人文官，如天弓飛彈計畫主持人王德勝等，自民間大學考入中科院，再自願轉入文官體制，另有數千名科聘人員，受限於編制等各種因素，沒轉文職，成為退休後最沒保障的人，這些未轉文官的科聘人員，其待遇及退休金和軍職差別極大，是造成中科院內士氣低落的主因。

(中國時報)