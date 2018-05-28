公教退休金剩多少 6月11日發函寄出

2018年05月28日 04:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

年改新制7月1日起全面上路，公教人員關心到底自己的退休金還有多少？銓敘部和各政府機關預計6月11日將寄出行政處分書，收到後即可了解個人未來的退養所得。至於警消、醫護等危勞公務員的認定和退休年齡在年改上路後可以適用到今年底，之後就必須重新審定。

年金改革即將上路，很多公教人員都擔心自己的退休金到底改成怎樣？儘管銓敘部已對外說明計算方式，並可上網試算，但因為涉及新舊制和優惠存款18趴的計算，多數公教人員還是搞不清楚自己的月退金到底減了多少。

銓敘部日前已陸續發函，將新的退休金審定標準送交各公務部門，並由各部門依標準，計算出個人的退養給付所得，預計6月11日就會送出，退休公教人員在6月13日之前應會陸續收到由當初服務單位寄送的行政處分書。

處分書裡有兩份公函，一份是銓敘部新的退休所得核定標準，一份是服務機關根據銓敘部擬訂標準計算出來的個人未來10年退養所得給付標準和每月領取的金額。

年改新制7月上路後，月退金上限訂為75％，若超過標準就會直接砍掉優惠存款18趴和退休給付，全國公務員協會理事長李來希表示，以委任5職等年功10級、年資33年的退休公務員基層員工為例，年改前每月約可領6萬多元，今年7月以後約降至5萬2000多元，到118年為4萬1000多元。

新制也規定公務員退休年齡逐年調升到年滿65歲才能退休，但新制授權訂定「公務人員危勞職務認定標準」，只要列入危勞可以酌減退休年齡，不必等到65歲才退休。

銓敘部表示，各機關7月1日起，如果要擬訂危勞職務的退休年齡酌減方案，必須依認定標準辦理。今年6月30日以前，已經由各主管機關送經銓敘部認定的警消、醫護等危勞職務及退休年齡，可以繼續適用到今年12月31日止。

不過銓敘部表示，年改新制上路後，權責主管機關應重新認定，並於今年10月31日前送銓敘部重新核備，未經重新核備者，從108年1月1日起將不再適用。

銓敘部也呼籲各機關，趕快檢視各單位是否有可以適用危勞的職務和人員，盡速提報核定，以免影響危勞公務員的權益。

(中國時報)