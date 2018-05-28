立院6月臨時會 聚焦軍改、空汙法

總統府音樂會27日在員林舉辦，近20名反年改人士在非陳抗區的排水溝邊表達訴求。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／台北報導

立法院法定會期將在周四（5月31日）結束，但行政院所列的優先法案如攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公司法》、《空汙法》等修正案都未完成三讀，民進黨團已規畫在6月11日開臨時會，預定以1個月處理軍改等3個重大法案。

民進黨團幹事長何欣純說，原打算上周五處理《空汙法》，但因為國民黨團還沒同意，只願意先放行沒爭議的法案，包含《產業創新條例》、《植物防疫檢疫法》、《商標法》、《專利法》及《著作權法》等，屆時將於周二處理。

至於臨時會的召開時間，何欣純說，預定從6月11日開始，希望開一次就好，屆時處理行政院原預定的優先法案；民進黨團原希望只開3周，但因為國民黨團不願意在本會期通過《空汙法》，勢必會拉長臨時會至1個月。

至於本周預定三讀的法案，《產創條例》備受產業界關切，依初審條文增修公司員工獎酬股票在轉讓時，可按「取得股票時價」或「實際轉讓價格」擇低計稅，以便強化留才攬才；為因應電子商務興起後，越來越多買家從國外訂購檢疫物品，《植物防疫檢疫法》日前初審明定，不得以郵寄方式輸入植物檢疫物，違者將退運或銷燬。

為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，《商標法》等3法也配合修正。未來侵權的主觀要件只需「故意或過失」；刑事處罰以「故意」為要件，並取消「明知」條件。

(中國時報)

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